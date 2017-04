O mais novo coworking de moda abre as portas em São Paulo

Criada pela TexPrima, referência em tecidos de moda no Brasil, a TexPrima Loja Oficina traz uma nova experiência para os profissionais e estudantes, com bate-papos, aulas, workshops, biblioteca de modelagem, oficina de costura, espaço para vendas e apresentações de novas marcas e serviços que visam a evolução do novo criador.

“O mais importante é fazer com que os amantes da moda tenham um espaço onde possam desenvolver e explorar seus potenciais criativos, e a TexPrima deseja estar presente nessa construção” afirma Isaac Chehaibar, diretor do Grupo Promex, detentor de marcas que são referência no mercado de moda e beleza, como TexPrima, Pétalas e Océane.

A mudança faz parte do novo conceito da marca TexPrima, que propaga o “Amor à Moda” como principal valor da empresa, e busca gerar oportunidades e negócios sólidos, estabelecendo novas parcerias criativas.

Oficina e espaço de criação

Além de poder adquirir os melhores tecidos do mercado, com venda a partir de 0,5m, os frequentadores poderão desfrutar de uma estrutura completa para criação, com mesa de corte, biblioteca de modelagem, manequim de modulagem e o maquinário necessário para realizar todas as etapas da confecção: overlock, maquinas de costura reta, galoneira e ferro de passar industrial, além do auxilio de profissionais capacitados.

Novos talentos

Outra novidade é a abertura de um ambiente rotativo para novos criadores, onde marcas sem um ponto de vendas físico poderão expor suas coleções. A primeira edição conta com a participação de nove labels parceiras: Favsti, Ali Bertotti, Carolina Barbosa Brand, Casacleo, Felipe Gomes, Fernanda Sollito, Saia de Saia, Meijor e Philadelfia Co.

Espaço beauté

Na área de beleza, a Océane inaugura um corner do seu beauty market, oferecendo uma vasta opção de produtos e acessórios de beleza em uma experiência de compra única para quem busca praticidade.

Os interessados em utilizar o espaço de costura poderão agendar a visita pelos telefones (11) 2171-0177 e (11) 99518-6478. Não há taxa para utilização, porém é necessário ter um conhecimento prévio de costura.

Serviço

TexPrima Loja Oficina

Rua Atílio Piffer, 759 – Casa Verde

Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Tel: (11) 2171-0177 e (11) 99518-6478

www.texprimalojaoficina.com.br