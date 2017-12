Audiência soluciona atraso salarial de funcionários da Embrase

Os vigilantes das empresas Embrase e Quality, cujas atividades econômicas encontram-se encerradas, receberão seus salários atrasados e o 13º salário. O pagamento será feito diretamente pelas empresas tomadoras dos serviços, conforme decidido em audiência realizada na manhã dessa quinta-feira (30), na sede do Ministério Público do Trabalho, em Campinas.

As empresas RUMO S/A, Alphaville Empresarial, Fazenda da Grama e Aeroporto de Viracopos se comprometeram a juntar nos autos os comprovantes de pagamento dos salários e da primeira parcela do 13º salário no prazo de 10 dias. As sobras dos valores serão negociadas junto ao Sindivigilância para pagamento de verbas rescisórias.

O sindicato que representa a categoria dos vigilantes em Campinas entrará em contato com as demais empresas tomadoras dos serviços da Embrase e da Quality, num total de 80, para que também façam os pagamentos diretamente aos trabalhadores.

O Ministério Público do Trabalho, na pessoa da procuradora Alvamari Cassillo Tebet, fará o acompanhamento do caso.