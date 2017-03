Cresce a procura, mas falta vacina da febre amarela no Centro de Saúde de Sousas

Falta vacina contra a febre amarela no Centro de Saúde de Sousas, após a aplicação em área rural ocorrida no dia 25 pela Secretaria de Saúde. A operação ocorreu na portaria do Colinas do Atibaia, e ao todo 873 pessoas foram vacinadas. A expectativa de vacinação era de mil pessoas, porém 127 pessoas não estavam em casa ou já teriam recebido a dose em outra ocasião.

Após a força tarefa no final de semana, houve uma grande movimentação de pessoas no Centro de Saúde de Sousas, que procuravam informação sobre a vacinação contra a febre amarela. De acordo com a coordenadora Nicole Montenegro, por enquanto a vacinação ocorre por agendamento toda quarta e quinta-feira. De acordo com a Secretaria, o agendamento continua por meio dos telefones 160 e 156.

A coordenação do Centro de Saúde de Sousas aguarda a reunião que acontece nesta segunda, dia 27 da Secretaria de Saúde do Estado com os técnicos da Secretaria de Saúde de Campinas para avaliar a necessidade de medidas adicionais e novas ações.

O secretário municipal de Saúde, Cármino de Sousa, disse que na reunião com o Estado hoje serão solicitadas emergencialmente 6 mil doses para ampliar o bloqueio para toda a área rural de Sousas e Joaquim Egídio, incluindo os condomínios, a vacinação também será feito casa em casa.

Os dois Centros de Saúde dos distritos tiveram uma procura maior que o esperado depois da confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz da morte de três macacos bugios na Fazenda Santa Lídia, em Sousas.

A pessoa que toma a vacina fica protegida após 10 dias e a proteção permanece por 10 anos. Quem já tomou duas doses está protegido por toda a vida e não deve ser revacinado.

No momento, é importante que as pessoas que pretendam visitar a área rural de Sousas e Joaquim Egídio estejam previamente vacinadas contra a febre amarela. Ou então, para precaução fazer o uso de repelente a cada duas horas.

SINTOMAS

Febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina).

A vacina é contraindicada para:

– Crianças com menos de 6 meses de idade

-Pacientes com imunossupressão de qualquer natureza, como:

– Pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, com a contagem de células CD4 – Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores)

– Pacientes submetidos a transplante de órgãos

– Pacientes com imunodeficiência primária

– Pacientes com neoplasia

– Indivíduos com história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina e outros produtos que contêm proteína animal bovina)

– Pacientes com história pregressa de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de ausência de timo ou remoção cirúrgica)