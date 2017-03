Quase mil moradores de área rural de Sousas e Joaquim Egídio serão vacinados contra febre amarela neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas informa que exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz confirmam que três macacos bugio encontrados mortos na fazenda Santa Lídia, no distrito de Sousas, foram vítimas da febre amarela.

Diante disso, cerca de mil moradores da área rural de Sousas serão vacinados contra a febre amarela neste final de semana. Agentes da Secretaria de Saúde farão a vacinação casa a casa, a partir da manhã deste sábado, dia 25 de março. Não há casos humanos suspeitos na região de Campinas até o momento.

Esta confirmação somada ao prévio encontro de outros seis macacos com febre amarela na região rural de Amparo (SP) e Monte Alegre do Sul (SP) demonstra a ocorrência do ciclo silvestre da febre amarela na região rural de Campinas. No ciclo silvestre, a transmissão ocorre entre macacos e mosquitos silvestres. O homem só se expõe ao vírus quando entra neste ambiente sem estar previamente vacinado.

No momento, é importante que as pessoas que pretendam visitar a área rural de Sousas e Joaquim Egídio estejam previamente vacinadas contra a febre amarela. Ou então, que façam uso de repelente a cada duas horas.

A pessoa que toma a vacina fica protegida após 10 dias e a proteção permanece por 10 anos. Quem já tomou duas doses está protegido por toda a vida e não deve ser revacinado.

Os técnicos da Secretaria de Saúde de Campinas estarão reunidos com a Secretaria de Saúde do Estado na segunda-feira, dia 27 de março, às 13h, para avaliação da necessidade de medidas adicionais.