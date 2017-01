Novo subprefeito chega a Sousas com promessas de gestão colaborativa

Na última quarta-feira (11) o Diário Oficial do Município de Campinas divulgou o nome do novo subprefeito do Distrito de Sousas, Mauro Cavo, nomeado pelo prefeito Jonas Donizetti (PSB).

Mauro Cavo é filiado ao PSDB e reside em Sousas há quatro anos, formado em Direito pela PUC Campinas.

Em entrevista ao Jornal Local falou de suas expectativas sobre o cargo de subprefeito e experiência na vida pública como assessor e coordenador de segurança da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento – Sanasa.

Como pretender administrar uma subprefeitura sem verbas e sucateada?

Vim para fazer o que precisa ser feito e quero contar com a participação da população e parcerias com a iniciativa privada. Infelizmente, a subprefeitura não tem autonomia, mas o governo municipal tem se esforçado para atender as demandas dos moradores da região.

Como a Subprefeitura vai tratar os problemas causados pelo trânsito e segurança em nossa região?

Precisamos elaborar um estudo junto com o secretário para resolver os problemas de congestionamento, principalmente aos finais de semana. Além do trânsito precisamos melhorar a segurança dos distritos em especial a área rural. No meu plano de trabalho também quero incluir a reestruturação da ponte metálica e dar atenção a manutenção dos prédios históricos, através de uma gestão colaborativa, sempre contando com apoio da comunidade.

Qual seu plano de trabalho para o distrito de Sousas?

Tenho algumas ideias e vou apresentar no momento oportuno, pois primeiramente quero me aprofundar nos problemas e dar continuidade aos trabalhos já iniciadas pelo meu antecessor.

Mas, já estou traçando planos com a equipe de trabalho, dentro de uma agenda trimestral ou semestral. Após essa reunião vamos traçar um cronograma e depois cobrar resultados. Quero apresentar essa agenda a sociedade como minha bandeira de trabalho. E aproveitando a oportunidade desejo salientar, que vou trabalhar para a comunidade através de uma gestão técnica, pois não tenho pretensões políticas com o cargo de subprefeito.

Por que o senhor trocou a Sanasa pela subprefeitura?

Porque gosto de desafios e de chamar a responsabilidade para mim. Já na condição de morador de Sousas, tenho interesse em fazer uma boa gestão para garantir a qualidade de vida dos nossos moradores. Na parte profissional, acredito ter realizado um bom trabalho na Sanasa onde eu e minha equipe, fizemos um projeto de segurança e executamos.

Como aconteceu a escolha de seu nome para o cargo de subprefeito?

Houve uma indicação pelo PSDB do qual sou afiliado.

Como pretende trabalhar com mão de obra não qualificada dos reeducandos, além de máquinas sucateadas?

Eu acredito que o projeto dos reeducandos tem dado certo muito certo para Campinas. Hoje temos uma equipe de 19 detentos, que fazem todo o trabalho de limpeza das ruas, serviços de pedreiro, limpeza de praças e jardins. A subprefeitura de Sousas tem duas máquinas pesadas para trabalhar, que são fixas e uma máquina especializada que divide com o distrito de Joaquim Egídio.

Sobre as péssimas condições do prédio após as enchentes, como o senhor pensa em enfrentar esse desafio?

Vamos reformar o prédio, melhorar as condições elétricas, fazer uma pintura nova, trocar alguns móveis, cadeiras, mesas, que foram danificadas com as enchentes, enfim dar uma nova cara a subprefeitura de Sousas para receber melhor a população.

Como o subprefeito vai lidar com a violência, a preservação do meio ambiente, eventos, congestionamentos e transporte coletivo?

Sobre o meio ambiente ainda me considero leigo no assunto, mas quero aprender mais. E quanto ao transporte coletivo, quero ouvir as demandas da população, que reclama dos horários e condições dos ônibus, e depois vou levar essas demandas ao secretário de Transportes. Sobre os eventos que tem causado impacto na comunidade, como por exemplo, as festas da Harley Davidson; se eles estiverem dentro da legalidade, com alvará de funcionamento, não haverá problemas, pois também não é de competência do subprefeito emitir essa documentação. As festas são bem vindas, e se for bom para a comunidade, eu vou apoiar, mas se fugir do controle, e estiver incomodando a população, vamos interferir dentro daquilo que nos compete. Coloco a subprefeitura a disposição para apoiar dentro da legalidade.

Como vê o cargo de subprefeito?

Embora, tenha compromisso com o meu partido, vou adotar uma postura de cobrança junto às pastas responsáveis, e se for necessário uma linha mais dura, ou articulação politica, não terei receios para atender as demandas da população. Se precisar sentar na porta dos secretários, eu estarei lá. Não sou um “briguento”, sou diplomático e transparente, mas se tiver que me exceder por Sousas, pode ter certeza que vou lutar. Minha politica é só com o prefeito a quem devo prestar conta do meu trabalho.

O senhor acha que a comunidade deveria eleger o subprefeito?

Sinceramente, em minha opinião, a escolha deve ser do prefeito, pois se o indicado não fizer um bom trabalho, a quem a população vai cobrar? Aí não tem como cobrar do prefeito, se o subprefeito for eleito com voto direto.

Quais são as suas expectativas para o cargo?

Boas. Acredito que posso fazer um bom trabalho para o distrito de Sousas. Estamos passando por situações difíceis com a economia do país, mas haverá crescimento e espero contar com a parceria público-privada na minha gestão.

Qual será a principal característica de sua gestão?

A gestão colaborativa da comunidade local.

Como será a aproximação política com os vereadores da região de Sousas?

Pretendo ampliar os contatos e assim que possível farei uma visita na Câmara dos Vereadores para estreitar relacionamento.

Qual seu plano de ação para as enchentes? Sousas tem histórico de enchentes, como a do ano passado, como o subprefeito vai melhorar os pontos de alagamentos?

Quero realizar um trabalho paralelo com a Defesa Civil na prevenção de possíveis enchentes. Vamos ficar mais atentos ao dispositivo de alarme e minimizar os prejuízos financeiros dos moradores das regiões afetadas.

O que os moradores podem esperar do novo subprefeito?

Dedicação, participação e parceria.