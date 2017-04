Sousas já registra a morte de 14 macacos em apenas nove dias

Três destas mortes foram causadas pela febre amarela. Restante passa por análise do Instituto Adolfo Lutz. Moradores do San Conrado e de outras regiões de Sousas recebem vacinação.

A Secretaria de Saúde de Campinas realizou no último sábado (01) a vacinação dos moradores das regiões rurais de Sousas, Joaquim Egídio e Bairro Carlos Gomes, incluindo condomínios residenciais. A ação foi realizada casa a casa e em postos fixos. No loteamento San Conrado houve muitas filas. A região de Sousas registrou 14 macacos mortos desde o dia 24 de março, com três confirmações de febre amarela como causa da morte. Os outros casos aguardam análise do Instituto Adolfo Lutz.

O San Conrado, que conta com 7,5 moradores, registrou confusão durante a vacinação de sábado, já que também apareceram pessoas de outras regiões para tomar a vacina. Além disso, muita gente não sabia da ação da Prefeitura no local. Moradores do Planet Fish, por exemplo, foram até o Centro de Saúde de Sousas para receber a vacina quando perceberam que as equipes da Prefeitura não iriam até eles, conforme havia sido anunciado antecipadamente.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Campinas, Gabriela Felix Machezi, participou da triagem para a vacina no San Conrado, e informou que cerca de 300 pessoas haviam sido vacinadas pela manhã, na Praça do Vôlei. Outros pontos foram a Portaria 1 e 2. A expectativa é que a vacinação continue durante a semana, para atingir toda a população de moradores. Segundo a enfermeira, a ação foi organizada na região principalmente para acalmar a população. Foram disponibilizadas oito mil doses de vacina para o San Conrado.

Segundo a moradora do Jatibaia Jesé, não há doses suficientes da vacina para os moradores do bairro. “Quando cheguei para me vacinar as senhas já tinham acabado. Perguntei sobre a quantidade e informaram que seriam aplicados somente 300 doses por dia”, reclamou a moradora.

Vacinação no San Conrado

A Secretaria de Saúde ainda não divulgou o balanço da vacinação ocorrida no sábado (01) dentro do Loteamento San Conrado, mas houve um grande número de pessoas vindas de outras partes da cidade para se vacinar. Um incidente foi registrado com a depredação de um alambrado no terreno cedido por morador do condomínio. Alguns desencontros de informação também foram registrados e por volta das 13h30 encerraram-se as vacinações quando o horário estava previsto para às 17h, sendo que havia oito mil doses, de acordo com a enfermeira da Vigilância Sanitária.

Macacos mortos são encontrados em vários pontos de Sousas

Na quinta-feira passada, um macaco bugio foi encontrado morto próximo ao ponto de ônibus na portaria do Tênis Clube de Sousas. Na sexta (31) pela manhã, a diretoria do Clube Regatas de Sousas comunicou a Unidade de Zoonoses de Campinas a morte de um sagui nas dependências do clube. Os dois animais foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo para análise e exames. As primeiras confirmações de morte de macacos por febre amarela em Sousas ocorreram no último dia 24 de março quando três macacos bugio morreram na Fazenda Santa Lídia.

Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, até sexta-feira (31), foram encaminhados 11 macacos mortos na região de Sousas, para exames laboratoriais. Os outros pontos em que os animais mortos foram encontrados não foram divulgados pela Prefeitura.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou por meio de nota que os resultados dos exames podem demorar alguns dias. “Os macacos recolhidos passam por uma investigação e depois são encaminhados para três tipos de exames, se no primeiro não der positivo fazemos mais dois exames complementares, e isso pode demorar alguns dias.” Afirmou a nota.

Como acontece a transmissão

Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, os macacos vítimas de febre amarela não transmitem o vírus diretamente aos humanos. A transmissão é feita apenas pela picada de mosquitos silvestres infectados. A presença de macacos doentes ou mortos pode indicar circulação do vírus, portanto ao perceber um macaco aparentemente doente ou morto, a população deve acionar imediatamente o serviço de saúde mais próximo para que sejam feitas ações de prevenção e controle da Febre Amarela, evitando que o vírus se espalhe e atinja a população.

Confira como será a vacinação em Sousas e Joaquim Egídio esta semana:

Sousas

Dia 03 – Jatibaia, San Conrado, Beco/Cecóia, Fazenda Santana e Scudeira

Dia 04 – Jatibaia, Salão Paroquial Nova Sousas

Dia 05 – Expedicionários/ Casa Rio/ Vertical, Botânico, Salão Paroquial Nova Sousas

Dia 06 – Expedicionários/ Casa Rio/ Vertical, Botânico, Salão Paroquial Nova Sousas

Dia 07 – Botânico, Cecóia/Beco

Joaquim Egídio

Dia 03 – Damásio e Estação Ambiental

Dia 04 – Santa Maria sentido asfalto, Riqueza, Capricórnio, Portal do Girassol, Área Urbana

Dia 05 – Capricórnio, Barroquinha, Lapa, Estrada da Usina, Área Urbana, Santa Maria, Paredão

Dia 06 – Colinas Ermitage, Asfalto

Dia 07 – Creche, escola