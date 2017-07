Uma pessoa está na UTI após briga em pousada em Sousas

Uma pessoa ficou ferida por golpes de faca durante uma briga ocorrida na Pousada Vila Atibaia, no bairro Nova Sousas, em Sousas, na madrugada deste domingo (23). De acordo com as primeiras informações, a agressão ocorreu quando um funcionário pegou uma faca para defender a proprietária do estabelecimento que estaria sendo agredida por outro funcionário.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial, Taquaral, pela Policia Militar. A vítima recebeu os primeiros atendimentos pelo SAMU (Serviço e Atendimento Medico de Urgência) e internada no setor de emergência do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti. O agressor foi detido em flagrante e conduzido a cela anexa ao 2º Distrito Policial ficando a disposição da justiça.

O caso será remetido ao 12º Distrito Policial, em Sousas que deverá dar prosseguimento a investigação e apurar a ocorrência. Os nomes dos envolvidos na agressão que resultou em uma vítima por arma não foram divulgados. Também não foi divulgado o estado de saúde da pessoa que continua internada.