Visitação em matas em Campinas esta suspensa devido à febre amarela

A Mata Santa Genebra e o Observatório Municipal em Joaquim Egídio, em Campinas, estão com as visitações restritas por causa da febre amarela. Além dessas áreas, o Tênis Clube interditou sua unidade em Sousas, já que dois dos três macacos encontrados mortos vítimas da doença estavam no local. Foram encontrados outros 11 macacos mortos nas regiões de Sousas e Joaquim Egídio, que foram enviados para exames.

No caso das áreas públicas de Campinas, a bióloga da prefeitura, Heloísa Malavazzi, disse que se trata de uma medida preventiva, até que a situação esteja controlada. Segundo ela, a decisão foi tomada pela administração dos locais e apoiada pelo município.O ciclo silvestre da febre amarela nunca deixou de existir e seu avanço acontece por fatores comportamentais, como o tráfico de animais e a ação do homem junto a natureza, como explica a bióloga Heloísa Malavazzi.

Além dos locais em Campinas que tiveram a visitação restrita, a outras áreas públicas em Américo Brasiliense e Bady Bassit, no estado de São Paulo também impediram a visitação pública. O Tênis Clube informou em suas redes sociais que a medida permanecerá em vigor até que a situação esteja esclarecida pelos órgãos de saúde e as pessoas devidamente vacinadas.