Vizinhança Solidária auxilia policia na segurança

A experiência está sendo muito boa e dando excelentes resultados, é a avaliação geral do grupo de moradores que está dentro do programa Vizinhança Solidária. Uma reunião no mês de junho, na Igreja de Nova Sousas, entre os participantes, mostrou o impacto do projeto na comunidade e seus efeitos positivos. Ao todo são 13 bairros de Sousas e Joaquim Egídio dentro no programa criado pela Policia Militar que visa ampliar as ações de segurança com o acionamento dos moradores da policia.

Quando houver ações suspeitas nos arredores de suas residências um tutor nomeado naquele bairro fica incumbido de acionar o 190. O chamado chega ao Copom da Policia Militar que irá direcionar uma viatura para apurar o que está ocorrendo no local. A localidade dentro do programa é demarcada por placas informativas .

De acordo com Messias Júnior, presidente da Associação dos Moradores da Nova Sousas, o registro de roubos e furtos caiu entre 75% a 80% desde que foi implantado na sua localidade. O bairro foi o primeiro a se inscrever no programa. Esta desde março de 2016 e provou que funciona perfeitamente, avalia Messias.

“O vizinho olhando vizinho”, disse. “O morador compartilhando informações onde toda atitude suspeita é imediatamente acionada a Policia Militar”. De acordo com ele, cada grupo tem um tutor nomeado. Este fica incumbido de fazer o chamamento da Policia. Os demais membros do grupo ficam em alerta como vigilantes de sua rua e arredores para movimentação estranha nos arredores.

A comunicação entre vizinhos é pelo celular ou pelas redes sociais. Veronica Andrea Gonzales Lopez, da Associação do Jardim Sorirama, conta que o programa Vizinhança Solidária a Policia Militar reage muito bem e sempre está aberta para agir. “ Com isso cria-se um nexo para questões de alerta. É uma ação preventiva”.