Legalização dos Jogos de Cassino no Brasil é Prioridade no Senado

Um dos assuntos mais quentes entre Deputados Federais, agora toma rumo e ganha força no Senado Federal, gerando polêmica e ansiedade entre o povo e empresários. A situação é propícia e a oportunidade, de acordo com alguns especialistas, já chega tarde.

A proposta de lei que legaliza e regulamenta os jogos de cassino, bingo e apostas esportivas no Brasil, está tramitando em caráter prioritário, já fazendo parte do pacote que pretende alavancar a economia nacional, batizado oficialmente de Agenda Brasil.

Através da PLS 186/2014 , (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/11780) os Senadores tem em mãos a oportunidade de num ato simples de aprovação, criar uma nova indústria em todo território nacional, que certamente trará consigo milhares de empregos no país todo, especialmente em regiões turísticas. A lei sendo aprovada, deverá gerar em tributos algo em torno de R$20 bilhões, de acordo com dados levantados por comissões especiais, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, onde há outro projeto de lei sendo tramitado.

O país vive um momento transitório, em algumas regiões, como por exemplo Porto Alegre e Curitiba, já há Bingos funcionando com liminares da justiça local. O modelo empregado não é o mais adequado, tão pouco o mais lucrativo e seguro para investidores, mas uma aprovação e regulamentação do mercado, poderá atrair centenas de potenciais investidores.

