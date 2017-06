Comunidade de Sousas pede que Jonas reabra biblioteca

A comunidade do distrito de Sousas, protocolou na Prefeitura de Campinas um abaixo assinado contendo mais de 1.100 assinaturas pedindo a reabertura da Biblioteca ‘Guilherme de Almeida’ que funcionava na Rua Cabo Oscar Rossin, 63, neste distrito. Cartazes também foram afixados em vários pontos de Sousas solicitando ao prefeito Jonas Donizetti (PPS) “a devolução de nossa biblioteca” e uma resposta para a questão já que usuários estão sem opção para leitura e pesquisa.

A biblioteca foi fechada em dezembro, portanto mais de seis meses quando interrompeu suas atividades, afetando a visitação de usuários em busca jornais, revistas, livros e outras publicações para pesquisa. A justificativa naquela oportunidade para o seu fechamento é que a administração estava negociando um novo contrato de aluguel.

O local foi fechado praticamente sem aviso prévio no final do no em época de festividades natalinas e férias escolares. A biblioteca recebia cerca de 300 visitantes por mês.

Além disso, a Biblioteca dispõe de acervo único recolhido entre seus moradores bem como originais como fotos, objetos e publicações que contam a história de Sousas. Todo esse material continua fechado e longe dos olhos da comunidade e com destino incerto.

As assinaturas para o abaixo assinado foram reunidas em poucos dias entre os moradores em áreas de grande circulação, feiras livre e de artesanato, portas de supermercado, bancos, festa em escolas, frequentadores em igreja, por exemplo.

Segundo os frequentadores, a Biblioteca ocupava um espaço muito bom já que comportava estacionamento em frente, entrada adaptada para cadeirante e a rua silenciosa pois tinha com pouco movimento de trafego de veículo.

Os estudantes Sergio Prohny Filho, Vitoria Emanuelle, Jaqueline Rodrigues e Isabella Caetano, disseram que frequentavam pouco a biblioteca mas todas as vezes que procuram o espaço para pesquisa tiveram sucesso.

“As pessoas de lá eram educados e ajudavam a encontrar o que a gente queria”, disse Jaqueline. Para a estudante, é importante uma biblioteca no distrito já que a outra esta localizada atrás do Paço Municipal, no centro da cidade.