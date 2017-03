‘Fertilidade do Casal’ é tema de palestra gratuita em Campinas nesta quinta

A palestra gratuita “Fertilidade do Casal” acontece nesta quinta-feira (16) em Campinas para discutir as principais causas da infertilidade entre casais e as técnicas mais indicadas para tratá-las, além de buscar desmitificar tabus e esclarecer questões ligadas à fertilidade masculina e feminina.

A palestra começa às 19h30 no Vitória Hotel Concept e traz as médicas Flávia Torelli e Daniela Castanho, formadas em Ginecologia e Obstetrícia com especialização em reprodução assistida. “Existem inúmeras maneiras de tornar o sonho da gestação uma realidade. Prova disso é o número crescente de nascimentos de bebês gerados a partir de técnicas de reprodução humana. Informar-se sobre o assunto pode fornecer as ferramentas para o casal conseguir a tão desejada gravidez”, afirma Dra. Flavia.

Outros assuntos como oncofertilidade, endometriose, ovários policísticos e menopausa precoce também serão abordados pelas profissionais durante o encontro. E, ao final da palestra, o espaço será aberto para os casais tirarem dúvidas sobre os temas discutidos.

Serviço:

O que: “Fertilidade do Casal”

Quando: Quinta-feira (16), às 19h30

Onde: Vitória Hotel Concept Campinas – Avenida José de Souza Campos, 425 – Cambuí – Campinas (SP)

Quando: inscrições gratuitas e limitadas pelo 0800 777 6100

Preço: grátis