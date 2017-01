Novo acesso é liberado na região do Galleria nesta quarta-feira (4)

A Concessionária Rota das Bandeiras libera, a partir das 10h desta quarta-feira (4), um novo acesso para o trevo do km 131 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas, próximo ao Sam’s Club e utilizado para acessar toda a região do Galleria Shopping.

A via coletora fica ao lado direito da pista marginal norte (sentido Anhanguera) e visa dar mais fluidez ao tráfego, com duas novas faixas implantadas. O novo acesso fica a 800 metros antes da atual entrada para o trevo. O trecho receberá sinalização especial para alertar os motoristas sobre a mudança.

“Esta nova via deixará a pista marginal mais livre para quem seguir pela rodovia. Para o usuário que irá ingressar na região do Galleria, é uma mudança simples, mas que requer atenção especial nos primeiros dias, pois o novo acesso deverá ser feito antes do local que ele estava acostumado. Por isso, implantaremos neste início painéis com alertas sobre a modificação”, explica o coordenador de tráfego da Concessionária, Murilo Perez.

Os motoristas que desejarem mais informações poderão entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. A alteração faz parte do cronograma de melhorias da região, com a remodelação de trevos e implantação de vias marginais, previsto no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Após a liberação do novo acesso, a antiga ‘agulha’ será fechada. Na sequência, será aberta a saída da via coletora para a marginal. Para a realização do trabalho, com implantação de defensas metálicas e sinalização, o acostamento da marginal será interditado. A previsão da Concessionária é que o trecho seja completamente concluído até sexta-feira.