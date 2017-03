Vereador Paulo Haddad promove debate sobre crise penitenciária

O vereador Paulo Haddad (PPS) promove no dia 14, às 9 horas, no Plenário da Câmara o debate sobre “Crise penitenciária e seus reflexos nas unidades prisionais da região de Campinas” com a participação do vereador Tenente Santini e o Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo – SINDESPE.

O sistema penitenciário brasileiro vive uma de suas mais graves crises em toda a história. No interior das prisões, o cenário é de guerra. Facções criminosas disputam território, mercado de drogas e armas. O governo federal respondeu com um plano de aumento de vagas no sistema carcerário e o envio da Força Nacional de Segurança. Força para ajudar nas ações de revista nos presídios, uma função inédita para a tropa. Hoje temos um contingente de pouco de 650 mil presos. “Todos os estados e praticamente todos os presídios tem superlotação. Mas seria esta a razão para a barbárie que vemos nas prisões? Como combater as organizações criminosas que recrutam cada vez adeptos dentro e fora das prisões e parecem ter se fortalecido este ano? Quais são os caminhos para uma sociedade mais segura? Essas são algumas das perguntas que iremos discutir no debate”, diz Haddad.

Serviço

Debate Crise Penitenciária

Dia 14 de março, das 9h às 13h

Plenário – Avenida Engenheiro Roberto Mange

Informações 3736-1500