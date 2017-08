Cinema Brasileiro se consagra em Hollywood

A 3º edição do Hollywood Brazilian Film Festival contou com a presença de várias personalidades do cinema.

Atrizes brasileiras, como Mariana Ximenes, Karina Teles e Carolina Correa, estiveram na noite de abertura, que ocorreu nesta quarta-feira, 1º de junho, no Egyptian Theater, Los Angeles, CA, EUA. A noite do “red carpet” reuniu 650 convidados, entre artistas, diretores, produtores e pessoas ligadas à sétima arte. Na ocasião, Camila Alves, mestre de cerimônia da noite, entregou o prêmio Horizon de 2011, destinado a uma talentosa brasileira que tem grande potencial para seguir carreira internacional. O prêmio foi entregue à atriz Mariana Ximenes. ”Fico muito feliz em participar deste festival. É uma grande oportunidade para mostrar o cinema brasileiro para o mundo”, diz a atriz. Além dos prêmios dedicados aos artistas, o evento reuniu 18 produções independentes de diretores brasileiros, como Gustavo Pizzi e Kariana Teles, (O Riscado), Felipe Bragança (A Fuga da Mulher Gorila), Charly Braun (Por El Camino), Beatriz Seigner (Bollywood Dream), entre outros presentes no evento. Os convidados curtiram a abertura do evento ao som de Bebel Gilberto. Este é o terceiro ano consecutivo em que o Hollywood Brazilian Film Festival acontece. Idealizado pela brasileira Talize Sayegh, que vive em Los Angeles há 22 anos, o evento segue até dia 04 de junho, com a co-produção da Agência Puzzle, sob o comando de Guilherme Trementócio, e tem como grande patrocinador a LG Electronics, que fez o lançamento da TV LG Cinema 3D. O foco do evento é mostrar o talento do cinema brasileiro ao mercado internacional e viabilizar as grandes produções e investimentos no Brasil.