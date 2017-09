Expo Gaúcha do Brasil pela primeira vez em Campinas

Começa no próximo dia 01 de Setembro, a partir das 16h, a 1ª Expo Gaúcha de Campinas. A maior Feira Gaúcha do Brasil pela primeira vez em Campinas. O evento acontece de 01 a 10 de Setembro, no Bonvenon Eventos, Avenida Lix da Cunha,103, Vila Industrial.

No primeiro dia do evento a Feira abre oficialmente às 16h. Sábados e Domingos das 12h ás 23h. E de segunda a sexta sempre das 16h ás 23h.

O evento conta com 60 expositores, reunindo comerciantes de produtos já tradicionais como queijos, vinhos, salames, erva-mate, e ainda traz novidades em moda couro, Festival de Cucas, artesanato e decorações. Além das atrações culturais com as apresentações de danças típicas com grupo gaúcho.

A feira conta com Casa do Gaúcho e a tradicional Roda de Chimarrão, onde os visitantes poderão degustar, aprender a fazer um legitimo mate e entender um pouco mais sobre esta bebida típica dos gaúchos.

Os visitantes da Expo Gaucha , poderá tirar gratuitamente uma foto com trajes típicos no estúdio temático gaúcho que será montado durante o evento e compartilhar com os amigos através das redes sociais.

Para o organizador da Expo Gaucha, Sérgio Silva, a expectativa é grande. “Nossas redes sociais já começa a se movimentar. Estamos em um lugar muito bem estruturado e confortável para receber os visitantes”, completa.

E uma exposição fotográfica “Eu sou do Sul, é só olhar pra ver” é o mais novo trabalho autoral do fotógrafo Antenor Tatsch Junior, que revela com suas lentes as peculiaridades do tradicionalismo Rio-Grandense nas suas mais diversas formas de contato com a cultura gaúcha. Nas imagens, cenas dos peões com suas pilchas, prendas com seus vestidos rodados e coloridos, churrasco, chimarrão, rodeios artísticos e culturais, o manejo e o carinho no trato dos animais nas cavalgadas, carreteadas e tiros de laço.

A Expo Gaucha conta com as delicias do sul como a Cuca ,produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos, as deliciosas cucas sempre fazem sucesso na Expo Gaúcha. Os Queijos, salames e vinhos , os deliciosos Chocolates de Gramado, Moda Couro e muito mais.

Além de todas essas atrações, os visitantes não podem esquecer de saborear o tradicional churrasco gaúcho, à moda fogo de chão, com cortes bovinos e ovinos, com opções de acompanhamentos como mandioca, arroz de carreteiro e feijão tropeiro. Poderão ver e degustar também o porco no rolete, uma iguaria típica do Sul e muito apreciada em todo o Brasil.

Serviço:

1ª Expo Gaucha de Campinas

De: 01 a 10 de Setembro

Local: Bonvenon Eventos

Endereço: Av.Lix da Cunha, 103- Vila Industrial- Campinas

Telefone:(19)3025-7875

Hora: segunda a sexta-feira, das 16h às 23h / sábados e domingos, das 12h às 23h

Valor do ingresso R$ 6

Menores de 10 anos não pagam

Informações:

Informações: www.expogaucha.com.br

Facebook: Expo Gaucha Campinas

Instagram: expogauchacampinas