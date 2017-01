4º Festival de Música Contemporânea Brasileira será realizado em Campinas

Marcado pelo pioneirismo, o FMCB – Festival de Música Contemporânea Brasileira chega à sua quarta edição em 2017 e será realizado em Campinas de 14 a 18 de março, com atividades na Unicamp, no Instituto CPFL e no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.

O festival é um encontro internacional de estudiosos da música brasileira, que a cada edição homenageia dois compositores ainda em vida que se destacam no cenário musical do País. Uma proposta que promove um maior reconhecimento a quem se dedica à produção musical, além de difundir as contribuições virtuosas de seus trabalhos.

Neste ano, o festival presta homenagens a Hermeto Pascoal e Edson Zampronha, dois grandes mestres da música contemporânea. Ao todo, serão cinco dias consecutivos de atividades gratuitas, com programação diversa e aberta ao público. A programação completa do evento inclui mesas-redondas, recitais e concertos que visitam as obras dos homenageados, uma mostra musical no Centro Infantil Boldrini e apresentações de trabalhos acadêmicos com análises sobre suas peças e estilos, unindo a pesquisa à performance.

O concerto de abertura ocorre no dia 15 de março, a partir das 20h30 no Instituto CPFL, com um bate-papo com os homenageados. Na sequência, dois recitais comentados por eles serão realizados nos dias 16 e 17 de março, sempre às 20h30, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”. Estas atividades são oportunidades de ouvi-los falar pessoalmente sobre suas próprias obras. O bate-papo permite ao público fazer perguntas diretamente aos compositores e os recitais comentados abrem a possibilidade de saber mais sobre o processo de criação, além de trazer detalhes sobre as influências que os inspiraram.

No Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) são realizadas principalmente as atividades relacionadas às pesquisas acadêmicas, com apresentação dos projetos selecionados pelo Comitê Científico. Ao todo, foram selecionados 15 projetos, com trabalhos e estudos voltados às obras de Edson Zampronha, compositor, referência em música contemporânea e pesquisador sobre o gênero, semiótica e tecnologia musical; e de Hermeto Pascoal, considerado um dos maiores gênios em atividade na música e famoso por sua capacidade de extrair sons de qualidade de qualquer objeto.

Outra atividade de destaque é a mesa redonda em que convidados e especialistas debatem sobre os dois compositores homenageados, passando pela vida e obra deles. Nesta atividade, o público pode interagir com os especialistas e fazer perguntas sobre os temas discutidos.

No concerto de encerramento, no dia 18, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, com a participação especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, os homenageados retornam à cena e falam brevemente sobre as obras que serão executadas no concerto, com um preâmbulo conceitual.

Programação:

Mostra Musical Beneficente no Centro Infantil Boldrini

14 de março de 2017

Horário: 10h

Local: Centro Infantil Boldrini

Abertura do Festival

15 de março de 2017

Horário: 20h30

Local: Auditório Umuarama, Instituto CPFL

Bate-papo com Edson Zampronha e Hermeto Pascoal

Homenagem a Edson Zampronha

Grupo Tectum

Homenagem a Hermeto Pascoal

Quatro a Zero

Homenagem a Edson Zampronha

16 de março de 2017

13h30 – 18h: Auditório do Instituto de Artes, Unicamp

Comunicações Orais

13h30: “Movimientos de Edson Zampronha: O processo de digitação da obra”

Andrea Paz

14h: “Recycling Gestures – Zampronha Perc-Ativo”

Fernando Chaib

Mesa-Redonda

14h30 – 15h45:

Tema: “Edson Zampronha: sensibilidade e interatividade no discurso e na criação musical”

Pesquisadores: Fábio Presgrave, Daniel Barreiro, Roberto Victorio

Apresentações artísticas

16h: “Recycling Gestures”

Fernando Chaib

16h30: “Elementos musicais de identificação e de sincronia técnico-interpretativa entre peças. Uma proposta para execução da obra Composição para Piano a Quatro Mãos de Edson Zampronha”

Duo Castelan & Barros

17h: “Obras Eletroacústica de Edson Zampronha: concerto comentado sobre o processo criativo e espacialidade sonora de El Gran Zumbidor e Sentimento Plástico”

Alvaro Borges

17h30: “Temporalidades Canjantes”

Alexandre Zamith, Emerson de Biaggi, Esdras Rodrigues, Lara Ziggiatti e Matteo Ricciardi.

Recital Comentado pelo compositor homenageado

Local: Teatro Municipal de Campinas “José de Castro Mendes”

Horário: 20h30

Participantes: Edson Zampronha, ABSTRAI ensemble, Fabio Presgrave, Fernando Hashimoto e Thais Nicolau

Homenagem a Hermeto Pascoal

17 de Março de 2017

13h00 – 18h: Auditório do Instituto de Artes, Unicamp

Comunicações Orais

13h:“Hermeto Pascoal: experiências aplicáveis à educação musical brasileira”

Renato Ernesto e Sandra Cunha

13h20: “Liberdade, Escuta, Som da Aura e Ritmo: de Hermeto Pascoal para o Ator”

Vinícius Albricker

13h40: “Ferramentas para ler, compreender e interpretar o Calendário do Som de Hermeto Pascoal”

Ewerton Oliveira

14h: “Forró em Santo André ao vivo em Montreaux: um estudo de caso sobre a música de Hermeto Pascoal através dos solos improvisados de Nivaldo Ornelas e Cacau”

Bernardo Vescovi Fabris e Cléber José Bernardes Alves

Mesa-Redonda

14h30 – 15h45

Tema: “Hermeto Pascoal: Inovação estética e improvisação”

Pesquisadores: Raphael Ferreira da Silva, Luiz Costa-Lima Neto e Vilson Zatttera

Apresentações artísticas

16h: “Hermeto Pascoal para Crianças de Todas as Idades”

Felipe José & Grupo

16h30 “O Hermeto da Questão”

Trio X

17h: “Hermeto Pascoal e seu Brasilerê – Expressões flautísticas na obra de Hermeto Pascoal”

Quarteto Transversal

17h30: “O universo brasileiro de Hermeto Pascoal: Aspectos de sua concepção estética aplicados em Composições e Arranjos”

Paulo Tiné & o Ensemble Brasileiro

Recital Comentado pelo compositor homenageado

Local: Teatro Municipal de Campinas “José de Castro Mendes”

Horário: 20h30

Participantes: Hermeto Pascoal & Grupo

Concerto de Encerramento

18 de Março de 2017

Local: Teatro Municipal de Campinas “José de Castro Mendes”

Horário: 20h30

Concerto com Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

Participação especial: Edson Zampronha e Hermeto Pascoal

IV Festival de Música Contemporânea Brasileira

Data: de 14 a 18 de março de 2017

Local:

– Unicamp (Universidade Estadual de Campinas): Cidade Universitária Zeferino Vaz – Barão Geraldo – Campinas

– Instituto CPFL: R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632, bairro Chácara Primavera – Campinas

– Teatro Municipal “José de Castro Mendes”: Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial – Campinas

Mais informações: fmcb@sintonizenacultura.com.br