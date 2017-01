Carol Ladeira lança CD em Barão Geraldo

A cantora Carol Ladeira lança em 2017 o segundo cd que leva seu nome, Mar de Vento, junto com seus parceiros de trabalho de já longa data: Chico Santana (percussão), Edu Guimarães (sanfona, piano e percussão) e Gustavo de Medeiros (violão de 7, bandolim, guitarra e percussão). São canções, sambas, candombe, ijexás. Arranjos criados coletivamente, fruto da sintonia de quem já toca junto há alguns anos. A gravação do CD foi feita basicamente ao vivo, takes valendo.

Estão lá a força refinada da percussão de Chico: variados tambores, delicada kalimba; a fertilidade de ideias de Edu Guimarães-sanfona, que se esparrama também ao piano; a riqueza de possibilidades de Gustavo de Medeiros, transitando consonâncias e dissonâncias do bandolim à guitarra. E Carol, sobrevoando com leveza ou batendo a voz na terra com a crueza ou a delicadeza que o momento exige.

Há sutilezas e há pancadas. E há vontade de falar sobre o nosso tempo de hoje, “com tudo que ele tem de primavera, de valente esperança e rebeldia” [1]

Sobre Carol Ladeira

Carol lançou seu primeiro CD, Quitanda, em 2010, com direção musical de Kiko Dinucci e Marcelo Pretto – O CD deu origem ao show com direção cênica de Ésio Magalhães.

Em 2013, lançou dois CDs de projetos dos quais faz parte: Mergulho, com Quinteto Coloquial, pesquisando ritmos populares brasileiros e linguagens ligadas ao jazz; e Esticador de Horizontes, com CantaVento, música boa de brincar. Em 2014, lançou CD e DVD com o projeto Angudadá, que surgiu a partir da parceria com os músicos Duda Larson e Eduardo Klebis, junto com o cartunista e diretor de animação Thomate .

Cursou Canto Popular na Unicamp, onde também fez mestrado em Artes da Cena, pesquisando sua prática e a de outras cantoras brasileiras como Juçara Marçal e Mônica Salmaso, sua relação com o público e a proximidade com obra do educador Paulo Freire. Desta experiência, prepara-se para lançar em 2017 o livro “Cantar como prática da Liberdade”.

Já se apresentou no programa Sr. Brasil, de Rolando Bondrin, na TV Cultura (2015).https://youtu.be/KSBxLH7g0vY?list=PLxD2hTbU9ndP8FhOQxzDdbQn26ZE5OmvO

Com o Quinteto Coloquial, foi premiada pelo Ministério da Cultura com Residência Artística em Pernambuco. Esta experiência resultou na elaboração de show e documentário com o Grupo Bongar, da Casa de Candomblé Xambá, de Olinda (2011).

Em todos os trabalhos, em comum há a busca por sonoridades originais e canções inéditas, liberdade para passear por diferentes ritmos da cultura brasileira, o desejo de se comunicar com as mais diferentes pessoas e por fazer uma música que amplie os horizontes de quem a faz e quem a escuta.

Informações

Lançamento do CD Mar de Vento de Carol Ladeira

Carol Ladeira . voz

Chico Santana . percussão

Edu Guimarães . sanfona e piano

Gustavo de Medeiros . violão de 7, bandolim e guitarra

Participações especiais:

Levi Ramiro . viola caipira

Marcelo Falleiros . violão

Dia 11 de fevereiro/17, sábado

20h30

Local: Cia Sarau . Rua José Martins, 1899, Vila Santa Isabel, Barão Geraldo.

Ingresso: $20 antecipado / $25 na portaria

Para conhecer mais:

www.carolladeira.com

https://soundcloud.com/carolladeiraoficial

https://open.spotify.com/album/2FotjlP2jrcQR6bUBRg1bD

https://itunes.apple.com/br/album/mar-de-vento/id1183609319