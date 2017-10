Com pegada ambiental, crianças têm espetáculo inclusivo na Concha Acústica

Com a proposta de envolver adultos e crianças, o espetáculo inclusivo “Histórias para pertencer ao mundo” será apresentado na Concha Acústica do Parque Portugal nesta quinta-feira, 12 de outubro, às 10h30 e às 15h. O evento, gratuito, é promovido pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania e com o Instituto Estre.

O espetáculo será comandado pela contadora de histórias Kiara Terra, considerada uma das melhores do gênero do país, capaz de criar uma narrativa de forma coletiva. O espetáculo faz parte de projeto de mesmo nome que já percorreu diferentes escolas e espaços públicos de mais de quinze cidades do Brasil. A apresentação na Concha Acústica neste Dia das Crianças contará com a participação de uma intérprete de libras.

Quem traz a artista ao palco é o Instituto Estre, organização da sociedade civil de interesse público focada em educação ambiental. “Temos realizado este projeto há nove anos consecutivos e, este ano, teremos uma intérprete de libras no dia da criança, pois, além da diversidade ser um valor do Instituto Estre, nos foi solicitado pelo público por meio das redes sociais” – diz Rodolfo Nascimento, Analista de Projetos da instituição.

Para que as apresentações se tornassem possíveis, foi necessária a união de forças. O Instituto Estre mantém desde 2015 uma parceria com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas e, neste ano, a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Cidadania também se uniu ao grupo para garantir que mais pessoas tenham acesso à cultura e diversão.

Durante os espetáculos, as crianças ganham um cata-vento, dando um colorido diferente ao dia.

SERVIÇO

Espetáculo inclusivo “Histórias para pertencer ao mundo”

Quando: 12 de outubro – quinta-feira

Onde: Concha Acústica do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral)

Horário: 10h30 e 15h

Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado, 1671

Entrada gratuita