“O Escândalo Philippe Dussaert” no Teatro Iguatemi

O espetáculo “O Escândalo Philippe Dussaert” coleciona críticas positivas e está indicado a todos os principais prêmios nas categorias: “Melhor Ator”, ” Melhor Espetáculo” e “Melhor Produção”. Nesse ano parte em sua primeira turnê pelo Brasil.

Inédito no Brasil, premiado texto do ator e dramaturgo francês Jacques Mougenot, foi o escolhido por Marcos Caruso para ser seu primeiro trabalho solo, depois de mais de 40 anos de uma sólida e premiada carreira no teatro, na TV e no cinema.

Um texto que investiga com fino humor os limites da arte contemporânea e as polêmicas em torno do assunto, através da história de um escândalo do pintor francês Philippe Dussaert.

Vencedor do Prêmio Philippe Avron por esta peça, Jacques Mougenot está há quase uma década em cartaz, ultrapassando a marca das 600 apresentações na França. O autor também ganhou o Prêmio Molière 2016 de Melhor Espetáculo Musical por sua adaptação da peça de Georges Feydeau “Les Fiancés de Loches”, que transformou num musical com a colaboração do compositor e diretor Hervé Devolder.

O dramaturgo francês usa a figura de um pintor contemporâneo e sua polêmica carreira para fazer junto ao público uma reflexão sobre o que é e o que não é arte – o tema é terreno fértil para infindáveis controvérsias e polêmicas.

“Cada vez mais me interesso pelo teatro contemporâneo. Como autor, diretor ou ator, quero cada vez mais me debruçar sobre temas contemporâneos. ‘O Escândalo Philippe Dussaert’ permite uma investigação onde ator e plateia, de maneira divertida e surpreendente, desvendam um dos maiores escândalos da história da arte contemporânea. ”, afirma Marcos Caruso.

A peça conta a história do pintor Philippe Dussaert, nascido no norte da França em 1947, que perseguiu obstinadamente em sua trajetória o sentido mais profundo do minimalismo. Sua proposta inicial é inusitada: reconhecido pelo seu talento de exímio copista, reproduz quadros famosos de pintores como Da Vinci, Manet, Cézanne, Vermeer, porém exclui da imagem quaisquer personagens humanos ou animais, e preserva fielmente o cenário ao seu fundo. Causando surpresa e inquietude no mundo das artes, ele segue radicalizando sua proposta e, pouco a pouco, vai ganhando o mercado de arte contemporânea – suas obras se tornam cada vez mais valiosas e disputadas por grandes museus e colecionadores. A trajetória de Dussaert chega ao ápice quando ele expõe e vende, ao custo de 8 milhões de francos, sua obra maior. O episódio deflagra uma reviravolta, que ficou conhecida como “O Escândalo Philippe Dussaert”.

Ficha Técnica:

Texto: Jacques Mougenot

Tradução: Marilu de Seixas Corrêa

Direção: Fernando Philbert

Interpretação: Marcos Caruso

Direção de Produção: Carlos Grun

Cenário e Figurino: Natalia Lana

Iluminação: Vilmar Olos

Direção Musical: Maíra Freitas

Vídeos: Rico Vilarouca

Uma produção: Bem Legal Produções

Idealização: Galeria de Arte CorMovimento Ltda

Duração: 80 min

Gênero: Comédia

Classificação etária: 12 anos

Serviço:

29 e 30/Abril

Horário: Sábado às 21h30 e domingo às 19h

Teatro Iguatemi 3º piso do Iguatemi Campinas

End: Av Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Telefone: (19) 3294-3166 – www.teatroiguatemi.com.br

Valores:

Inteira: R$ 90,00

Meia-Entrada: R$ 45,00