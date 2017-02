Carnaval no Corredor Dom Pedro deve ser mais movimentado neste ano

A Rota das Bandeiras, concessionária responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, espera um movimento maior durante o Carnaval deste ano do que o verificado em 2016. Ao todo, entre a sexta-feira, 24 de fevereiro, e a Quarta-feira de Cinzas, no dia 1º de março, são esperados 880 mil veículos nas cinco rodovias que formam o sistema viário. O número é 2,2% maior do que o registrado no ano passado, quando 861 mil veículos passaram pelo Corredor.

Para evitar o risco de formação de fila nas praças de pedágio da rodovia D. Pedro I (SP-065), a Concessionária realizará operação papa-fila durante os horários de pico. A via, que serve como ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e as praias do litoral norte, deve ser a mais movimentada do Corredor, com a passagem de 596 mil veículos.

Toda movimentação será acompanhada pelas 88 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Guinchos e ambulâncias ficarão posicionados em pontos estratégicos para garantir a agilidade em casos de socorros médicos e mecânicos.

Além da D. Pedro I, a Rota das Bandeiras espera a passagem de 144 mil veículos na rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) e 113 mil veículos na Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Louveira. O menor movimento deve ocorrer na rodovia Romildo Prado (SP-063) com a passagem de 27 mil carros.

Horários de pico

O maior movimento na saída dos motoristas para o Carnaval deve ocorrer na sexta-feira (24), quando o trânsito deve ficar mais intenso a partir das 16h. “O motorista que puder antecipar a sua viagem vai fazer uma boa opção”, dá a dica o diretor de Operação da Rota das Bandeiras, Fábio Souza.

No sábado (25), a Concessionária espera tráfego intenso na parte da manhã, das 7h às 11h. Na volta para casa, o trânsito deve ficar concentrado entre a tarde de terça-feira (28) e a manhã da quarta-feira (1º).

O motorista que precisar de socorro médico ou mecânico pode entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) funciona 24 horas.