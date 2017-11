Exposição de carros antigos movimenta o Shopping Prado Boulevard neste domingo (26)

Pela primeira vez o Shopping Prado Boulevard atrairá o público apaixonado por carros antigos. Neste domingo (26), o shopping realizará uma Exposição de Carros Antigos no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, das 10h às 17h. O evento é gratuito e tem como objetivo atrair admiradores dos modelos clássicos.

Diversos tipos de carros estarão expostos durante o evento que acontece em parceria com a M89 Eventos. Além dos carros, food trucks estarão no local com diversas opções gastronômicas, cerveja artesanal, além de espaço kids.

Os 30 primeiros clientes que vierem com seus carros antigos poderão prestigiar o evento com 50% de desconto no estacionamento. Para isso, basta enviar uma mensagem por inbox na fanpage do shopping e se cadastrar enviando nome, placa e foto do carro.

Serviço

Exposição de Carros Antigos

Data: 26 de novembro

Horário: 10h às 17h

Local: Estacionamento do Pão de Açúcar.

Endereço: Av. Washington Luis, N° 2480 – Jardim Eglantina – Campinas – SP

Fanpage: facebook.com/pradoboulevard/

Evento gratuito