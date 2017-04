Otis investe na educação de seus funcionários na América Latina e em todo mundo

Ter uma carreira de sucesso, ser reconhecido por realizar um bom trabalho e fazer a diferença no mundo, estes são objetivos de muitas pessoas, mas poucas conseguem realizá-los seja por falta de educação ou de oportunidade. Na Otis, a maior companhia do mundo em fabricação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – uma unidade da United Technologies Corp. (NYSE: UTX) – a educação e a oportunidade são apoiadas pelo Programa de Bolsa de Estudos para funcionários, que os capacitam para novas habilidades, para enfrentarem desafios e se manterem competitivos.

Na United Technologies, a aprendizagem ao longo da vida é ponto central de nossa cultura. O Programa de Bolsa de Estudos não é apenas educação – ele traz oportunidade de crescimento, desenvolvimento e mudança. Em todo o mundo, a UTC já investiu cerca de 1,2 bilhão de dólares no Programa de Bolsa de Estudos para funcionários e graduou cerca de 38 mil colaboradores. O programa é um dos benefícios mais valorizados pelos funcionários da UTC em todo o mundo e atualmente há mais de 7.000 inscritos.

Através do Programa de Bolsa de Estudos, funcionários da Otis Brasil podem se inscrever em escolas técnicas (tecnólogos) e ou universidades renomadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação, incluindo graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado. Qualquer funcionário pode participar do programa, desde que tenha pelo menos 12 meses completos trabalhados na companhia. Tudo o que ele precisa é ter motivação, disciplina e vontade de aprender. As despesas educacionais são pagas pela Empresa, como 100% da mensalidade, taxas e livros da grade curricular. A empresa ainda oferece horas de trabalho para serem dedicadas ao estudo.

“O objetivo deste programa é termos a força de trabalho mais bem formada do mundo. Haverá sempre oportunidade de aprendizado e de formar novos talentos. A Otis dá oportunidade aos funcionários de realizarem qualquer curso, independente, de sua função ou cargo”, afirma Lucilene Scurato, diretora de Recursos Humanos da América Latina. “Nosso objetivo é sua qualificação profissional ou pessoal. Um funcionário qualificado trabalha melhor, é muito mais engajado e, consequentemente, oferece serviços de qualidade aos nossos clientes”, ressalta.

Outro programa de sucesso oferecido pela Otis é o Programa de Estágio Rota Escola. Seu objetivo é educar e preparar os estudantes de nível técnico para os desafios diários dos trabalhos na prestação de serviços de manutenção em elevadores e escadas rolantes. Os selecionados recebem, por mais de seis meses, formação teórica e prática sobre o funcionamento dos elevadores e, em seguida, passam por uma avaliação para serem contratados como Técnicos de Serviços. O Rota Escola oferece vagas em todos os estados de atuação da Otis no Brasil e podem participar estudantes que estiverem cursando elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica ou automação.

Para 2017, a Otis continuará investindo na valorização pessoal e profissional de seus funcionários, prezando pela ética, valor e profissionalismo. “Nosso maior patrimônio são nossos funcionários. Nossa maior oportunidade é desenvolver bons profissionais que possam manter a cultura de nossa companhia”, finaliza Lucilene.

Sobre a Otis

A Otis é a maior companhia do mundo em fabricação e prestação de serviços para produtos que movem pessoas, incluindo elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes. Fundada há mais de 160 anos pelo inventor do elevador de segurança, a Otis oferece produtos e serviços através das suas empresas em mais de 200 países e territórios, e mantém mais de 1,9 milhão de elevadores e escadas rolantes em todo o mundo. A Otis é uma unidade da United Technologies Corp., fornecedora líder de sistemas para as indústrias aeroespacial e de construção em todo o mundo. Para mais informações, visite www.otis.com ou siga-nos em @OtisElevatorCo no Twitter.