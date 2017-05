Quanto ganha um professor

O salário médio dos profissionais de ensino varia de acordo com alguns fatores, entre eles está, em primeiro lugar, sua formação, se está habilitado a ensinar o ensino fundamental, médio ou superior; no segundo momento, deve-se levar em consideração seu lugar de trabalho, ou seja, se atua em uma instituição pública ou privada, ou se sua renda vem de aulas particulares; e como terceiro aspecto precisa-se analisar a cidade onde está empregado e que disciplina leciona. A grosso modo, vale a regra: quanto mais, maior o salário. Por isso, professores de grandes universidades localizadas em grandes cidades ganhariam mais em comparação a seus colegas. É professor e deseja ampliar seu rendimento mensal? Seja um ou ensine outras matérias na Preply e encontre alunos em todo o Brasil. Abaixo listamos os ganhos médios dos professores nas principais categorias, confira!

Professores ensino fundamental

O salário médio nacional para professores do ensino fundamental gira em torno de R$1.800,00. Escola particulares costumam pagar mais do que escolas públicas, variando entre cerca de R$1.100,00 a 2000,00. Contudo, o setor público oferece bônus que podem ultrapassar o valor pago por uma instituição privada. A Região sudeste é a que melhor paga os professores do ensino fundamental. No entanto, ainda há uma diferença de valores significativa quando comparamos as matérias ensinadas. Dessa forma, observamos que em média um professor de dança recebe R$850,00 pelas aulas, enquanto que os licenciados em inglês e português costumam ultrapassar R$2.300,00 de remuneração. Outro grupo de professores com melhores expectativas de lucro são os professores particulares, os quais ensinam tanto presencialmente ou à distância, com ajuda das novas tecnologias.

Professores ensino médio

O salário médio nacional para professores do ensino médio é de R$ 2.400,00. Escolas particulares e públicas pagam praticamente o mesmo, oscilando entre R$ 2.000,00 e R$3.000,00. No entanto, o sistema de bônus das escolas estaduais e municipais podem resultar mais vantajoso para o professor. Assim como no ensino fundamental, a região sudeste é a que melhor paga os profissionais da educação nessa nova categoria. A diferença de valores de acordo com matéria também é praticamente a mesma, estando as disciplinas ligadas ao ramo da atividade física entre àquelas com menor rendimento salarial e as voltadas à língua, com valores mais altos.

Professores universitários

Os professores do ensino superior ganham em média R$ 3.200,00 no Brasil. Todavia, professores universitários que tenham doutorado têm salários entre R$ 8.639,50 e R$ 17.057,14, variando de acordo com especificidades de seu plano de carreira, o qual pode passar por mais de uma universidade. Ultimamente tornou-se comum a contratação e convite de tais profissionais para palestras, consultoria e publicação de artigos jornalísticos, fato este que vem garantindo uma boa remuneração mensal.