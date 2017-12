1ª Corrida da Inclusão percorrerá pista e ciclovia que dão acesso a Sousas

A Avenida Isaura Roque Quércia, que dá acesso ao distrito de Sousas a partir das avenidas Mackenzie e Adhemar Ferreira da Silva, será compartilhada por atletas, motoristas e ciclistas neste domingo, 3 de dezembro, durante a 1ª Corrida da Inclusão, com largada / chegada no estacionamento da Decathlon. São esperadas cerca de 1,5 mil pessoas, que cumprirão, das 8h às 10h, 6 km de caminhada / corrida ou 10 km de corrida.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) prestará apoio operacional, colocando no local 15 agentes da mobilidade urbana.

A largada está prevista para as 8h. Os participantes sairão do estacionamento pela Adhemar Ferreira da Silva, acessarão a Isaura Roque Quércia e seguirão pela avenida no sentido Sousas. Esta pista ficará dividida por cones, 500 no total, com uma faixa de rolamento para os atletas e outra para os motoristas.

Os competidores da corrida de 10 km farão o retorno quase na altura do Loteamento Caminhos de San Conrado; os da caminhada/corrida de 6 km voltarão a partir do retorno anterior.

O percurso da volta será pela ciclovia da Isaura Roque Quércia. Quando estiverem no trecho final, a aproximadamente 750 metros da chegada, os atletas entrarão na contramão da Isaura Roque Quércia até chegarem na Avenida Adhemar Ferreira da Silva (Decathlon).

Dessa forma, em função da 1ª Corrida da Inclusão, os motoristas vão se deparar, dentro da faixa horária das 7h às 10h, com bloqueios temporários na Adhemar Ferreira da Silva – que não vão impedir o acesso à Isaura Roque Quércia – e também nos retornos da Isaura Roque Quércia. Além disso, estará canalizado (dividido por cones) o sentido bairro (sentido Sousas) da avenida, com somente uma faixa de rolamento à disposição, até o retorno próximo ao San Conrado.

A Emdec providenciou cinco faixas informativas para alertar os motoristas sobre as interdições, com os textos “Atenção! Via bloqueada dia 03/12 (domingo), das 7h às 10h – Corrida da Inclusão” ou “Atenção! Via parcialmente bloqueada dia 03/12 (domingo), das 8h às 10h – Corrida da Inclusão”, dependendo do trecho em que forem colocadas.

A 1ª Corrida da Inclusão é organizada pela Casa da Criança Paralítica, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sendo realizada no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Informações gerais podem ser acessadas através do endereço eletrônico http://ccp.org.br/casadacriancaparalitica/corrida-da-inclusao.

A Emdec pode ser contatada, inclusive para emergências de trânsito, pelo telefone (19) 3772-1517. O munícipe também obtém informações no endereço eletrônico www.emdec.com.br.