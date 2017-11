Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Five Hours Bike Day

Faz 15 anos que o heliponto do Vitória Hotel Concept Campinas se transforma, completamente, para receber um dia inteiro de bike indoor e muita energia. A cada edição, cerca de 480 atletas e adeptos do pedal executam aulas dinâmicas e interativas, supervisionadas por profissionais renomados do spinning. No total, mais de 1.000 participantes e entusiastas de plantão, visitam o evento para conferir a vibe alto astral dos pedais ou acompanhar o panorama imperdível do pôr do sol. Do ponto de vista esportivo o evento é garantia de um supergasto calórico a partir da consciência corporal e das atividades intensivas, que tonificam a musculatura.

Este ano o CDE Five Hours Bike Day está marcado para 09 de dezembro, com o primeiro horário de pedal aberto às 16h. As inscrições estão ativadas e são limitadas. Para efetivá-las basta acessar o site da Noblu Sports www.noblu.com.br – uma das marcas tradicionalmente responsável pela organização do evento – e realizar a compra, online. O valor de inscrição se inicia com o primeiro lote a R$ 120,00 por pessoa, mas, os valores serão alterados de acordo com a demanda e disponibilidade de vagas por aula. Os kits com brindes (camiseta e artigos exclusivos do evento) podem ser retirados na loja da Lauf, localizada no Shopping Iguatemi Campinas, entre os dias 07 e 08 de Dezembro, das 12h às 20h. Vale ressaltar que, neste ano, o CDE Five Hours Bike Day contará com a organização técnica de professores do Studio Velocity, patrocínio máster da Clínica CDE, além das bikes, super modernas, da Movement. A Lauf assinará os materiais e artigos esportivos do evento e, os patrocínios gerais são: da Tegra Incorporadora, Débora Selanne Bolsas, Miami Store, Café 3 Corações, Aché Laboratórios Farmacêuticos, De Marchi, Oba Hortifruti, água mineral Lindoya e alimentos proteicos +Mu.

Pedal que ajuda

Outra tradição mantida pela ação esportiva, é o apoio beneficente ao Grupo Primavera. A Organização recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos do entorno do bairro Jardim São Marcos, de Campinas (SP), para atendê-las em programas de educação complementar, cultural e profissional. Classificada como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a entidade – fundada em 1981 – auxilia meninas e meninos, além de seus familiares. É por isso, que no CDE Five Hours Bike Day, cada atleta participante deve entregar um brinquedo (ou R$20), assim que acessar as dependências do hotel, durante o processo de retirada das pulseiras que dá acesso aos pedais, instalados no heliponto. Os artigos, arrecadados, são entregues à equipe da ação esportiva para que, posteriormente, sejam repassados ao Primavera, ainda antes das celebrações natalinas.

CDE 5 HOURS BIKE DAY 2017

Data: 09/12/2017

Local: Heliponto do Vitória Hotel Concept Campinas

Horário abertura do evento: 14h (cadastramento de atletas)

Primeira hora pedal: 16h às 17h, 17h às 18h, 18h às 19h, 19h às 20h e 20h às 21h

Inscrições e Regulamento: www.noblu.com.br

Retirada de Kits: loja Lauf, Shopping Iguatemi Campinas, dias 07 e 08 de Dezembro, das 12h às 20h

Organização Geral: Noblu Sports e Vitória Hotéis

Organização Técnica: Studio Velocity

Ação Beneficente: atendimento ao Grupo Primavera (atletas levarão um brinquedo no dia do evento ou a quantia de R$20, entregue no dia).