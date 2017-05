Ponte empata, fica em segundo no Paulistão 2017 e já embarca hoje para a Argentina, onde disputa a Sulamericana

A Ponte Preta enfrentou o Corinthians nesse domingo (7), pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista 2017. O time entrou com a desvantagem no placar, por ter perdido pelo placar de 3 a 0, e empatou em 1 a 1 nesse domingo (7). O gol da Macaca foi de Marllon.

O próximo jogo da Ponte será já nessa terça-feira (9), às 21h45. A equipe enfrenta o Gimansia Y Esgrima, na segunda partida da 1ª fase da Copa Sulamericana, na cidade de La Plata, na Argentina.

O jogo

Os primeiros 15 minutos de jogo foram equilibrados, com ambas as equipes criando ações ofensivas, mas sem muito perigo. Aos 20 minutos a Ponte teve falta frontal ao seu favor, mas de longa distância. Lucca fez a cobrança, mas a bola passou por cima do gol de Cássio.

O Corinthians quase abriu o placar aos 29 minutos. Romero ajeitou de cabeça para Maycon, que chutou de dentro da área. A bola bateu na trave direita de Aranha e no rebote voltou para Jô, que teve chute bloqueado pela zaga.

O último lance do primeiro tempo foi da Ponte. Pottker conduziu bola pelo lado direito, centralizou e arriscou chute, que foi por cima do gol adversário. Após o arremate, a primeira etapa encerrou empatada.

O Corinthians abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo. Jadson tocou para Romero, que chutou, Aranha defendeu, mas no rebote o atacante aproveitou e fez o gol adversário. A Ponte teve chance de empatar aos 20 minutos, em falta frontal. Ravanelli fez a cobrança, mas a bola passou por cima do gol de Cássio.

Dois minutos depois foi a vez de Nino Paraíba arriscar chute de longa distância, mas a bola foi para fora. A Ponte pressionou ainda mais o adversário após o gol sofrido e quase empatou aos 35 minutos. Ravanelli chutou forte de fora da área, mas a bola acertou a trave esquerda de Cássio.

A Ponte chegou ao empate aos 40 minutos. Ravanelli cobrou falta e Marllon finalizou de primeira, igualando o marcador. Sem mais lances de destaque no minutos finais, a partida terminou empatada em 1 a 1.