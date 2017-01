Ponte espera Pottker e reforços na apresentação para começar 2017

A temporada de 2017 começa para valer na Ponte Preta nesta segunda-feira. Ainda cercado de dúvidas e indefinições, o elenco alvinegro se apresenta à tarde no Estádio Moisés Lucarelli para iniciar a preparação sob o comando do técnico Felipe Moreira. Entre remanescentes e reforços, até 20 jogadores são esperados para o primeiro dia de trabalho.

Uma das principais expectativas gira em torno do atacante Pottker, que postou neste domingo, em sua página no Instagram, que estava a caminho de São Paulo para “decidir a vida”. Diante do forte assédio após ser artilheiro do último Brasileirão, com 14 gols, ele não tem a permanência garantida no Paulista. O Corinthians negocia com Fernando Garcia, agente do atleta e ex-conselheiro do clube, para tirá-lo da Macaca.

Mas como ainda não chegou nenhuma proposta oficial, a Ponte conta com Pottker nesta segunda-feira e também para a disputa do estadual. Uma reunião entre os empresários do jogador e a diretoria da Ponte está prevista ao longo da semana para discutir o futuro de Pottker. A intenção da Macaca é segurá-lo pelo menos para o Paulista.

O contrato entre as partes vai até o fim de 2019, com multa de aproximadamente R$ 10 milhões. Se o valor for pago, não há o que o clube campineiro fazer. Menos de 30% dos direitos econômicos pertencem à Macaca. O Botafogo também estava na disputa pelo goleador, mas não chegou a um acordo com a Elenko Sports, que agencia a carreira de Pottker.

Além de Pottker, outros jogadores já possuem vínculo com a Ponte para 2017, como, por exemplo, o goleiro Aranha, os zagueiros Kadu e Fábio Ferreira, os volantes Matheus Jesus e Wendel e o atacante Clayson. Em contrapartida, 15 jogadores saíram desde o fim do Brasileiro, entre eles nomes importantes, como Rhayner, Reinaldo, Felipe Azevedo, Maycon, Antônio Carlos, Galhardo e Roger. Já as caras novas serão o zagueiro Marllon, o volante Jádson e os atacantes Érick Salles e Ramon. São as únicas contratações anunciadas pelo momento. Os primeiros dias serão de testes físicos e exames médicos.

As presenças do atacante Lins, praticamente acertado com o clube, e do volante João Vitor, com a renovação encaminhada, dependem de detalhes burocráticos. Os dois estão nos planos alvinegros, salvo alguma reviravolta. Ainda faltarão outros reforços – os atacantes Lucca e Luis Fabiano estão na mira, e a diretoria ainda busca um zagueiro, um lateral-esquerdo e um meia -, além de jovens do time da Copinha que serão promovidos para integrar o grupo na sequência da pré-temporada, que será realizada em Campinas.

As atenções não estarão voltadas apenas para o gramado nesta segunda-feira. O presidente Vanderlei Pereira e o gerente de futebol Gustavo Bueno concederão uma entrevista coletiva, a partir das 16h45, para falar sobre o planejamento da Ponte em 2017, quando o time terá pela frente o Paulistão, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana.

A estreia na temporada está marcada para 5 de fevereiro, contra a Ferroviária, em casa. Até lá, Felipe Moreira terá aproximadamente um mês para arrumar a equipe.

Veja a lista dos jogadores esperados pela Ponte na apresentação:

Goleiros: Aranha, João Carlos e Ivan

Laterais: Nino Paraíba, Breno Lopes e Jeferson

Zagueiros: Fábio Ferreira, Kadu e Marllon

Volantes: Elton, Abuda, Matheus Jesus, Wendel e Jádson

Meias: João Guima e Ravanelli

Atacantes: Clayson, Pottker, Érick Salles e Ramon.