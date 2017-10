9ª Campinas Restaurant Week destaca os temperos de quintal

Que tal fazer uma viagem gastronômica pelos quintais do Brasil? A partir dos tradicionais ingredientes conhecidos do nosso paladar, como ervas, especiarias e sementes cultivadas nas hortas caseiras, a essência da comida da mãe, da avó, da tia ou de alguém especial invade a culinária campineira com a 9ª edição da Campinas Restaurant Week. Com o tema “Temperos de Quintal”, o festival propõe que os chefs mostrem que é possível tornar o simples em pratos sofisticados por meio de refeições que tragam boas lembranças.

A escolha do tema foi feita visando o incentivo aos pequenos produtores locais. Com o conceito, a Restaurant Week, que completa 10 anos de Brasil, pretende instigar a criação autoral dos chefs, buscando ingredientes que estão entre os insumos que ressaltam o sabor único dos preparos. Para cada pessoa, cada região, cada família tem um tempero de quintal diferente, aquele que remete à infância, à casa dos avós. E é aí que está o desafio: criar pratos que usem um sabor comum aos paladares.

“Essa é uma oportunidade especial para reunir amigos e familiares e desfrutar de uma experiência gastronômica diferenciada por um valor fixo e acessível. Nos restaurantes participantes é possível encontrar pratos muito diferentes, o que é importante, porque cada quintal é único. Cada menu é um convite para explorar o melhor dos aromas e sabores tipicamente brasileiros”, ressalta Fernando Reis, realizador da Restaurant Week no Brasil.

Até o dia 05 de novembro, 36 restaurantes de Campinas, Indaiatuba e Paulínia mostram essas referências por meio de menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, ao valor fixo de: R$ 41,90 + R$ 1,00 – de doação para a AAQQ (Associação Anhumas Quero Quero) no almoço e R$ 54,90 + R$ 1,00 de doação no jantar.

Restaurantes participantes:

Campinas: Barbacoa, Benedito Restaurante, Black Sheep Gastronomia, Bonelli Restaurante, Boteco São Bento, Ca Di Mattone – Sousas, Cadaqués – Cozinha Mediterrânea, Cantina Fellini, Cantina Messina, Casa de Maria, Don Manoel, Duo Bruchetteria e Bottega, Esquinica, Estação Marupiara, Famiglia Gianni Ristoriante, Frutoteca – Comida Leve, Gallo Nero, General Prime Burguer, Giovanetti – Cambuí, Giovanetti – Rosário, Giovanetti – Shopping D. Pedro, Jamie’s Italian, Joe & Leo’s, L’Alouette (reserva obrigatória), L’Entrecôte de Paris, La Palette, Lima Restobar, Mamma Maria, Matisse, Olivetto Restaurante e Enoteca, Seo Rosa – Cambuí e Seo Rosa – Gramado.

Indaiatuba: Brancotinto, Simetria Restaurante e Green House Gourmet.

Paulínia: Vitorino Restaurante.

Ação Social

A Campinas Restaurant Week colabora com a Associação Anhumas Quero-Quero (AAQQ), uma organização não governamental atuante em Campinas e que tem como objetivo promover atividades educativas, culturais, técnico-profissionalizantes e profissionalizantes, aprimorando os valores éticos e artísticos de adolescentes, jovens e familiares que frequentam a instituição. Todo valor arrecadado e revertido será utilizado para beneficiar os frequentadores, aprimorando os serviços prestados e espaços físicos.

9ª edição Campinas Restaurant Week

Período: 13/10 a 05/11

Cardápio e reserva de mesas: www.restaurantweek.com.br

Valores: R$ 41,90 (almoço) e R$ 54,90 (jantar) – em todas as refeições o cliente pode optar por somar o valor de R$ 1,00 que será doado para a Associação Anhumas Quero-Quero (AAQQ)

Sobre a Restaurant Week

Criada nos anos de 1990 em Nova York, a Restaurant Week chegou ao Brasil em 2007 e até hoje move multidões em torno do festival gastronômico. Presente em diversas cidades brasileiras, o evento já se tornou um dos maiores festivais gastronômicos do mundo.