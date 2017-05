Bar Esquinão lança ‘hambúrguer do portuga’

Consagrado entre o público de Sousas e região como sinônimo de cerveja gelada e gastronomia de alta qualidade, o Bar Esquinão, localizado no centrinho de Sousas, apresenta novidades em seu cardápio. O bar – que oferece uma verdadeira viagem pela gastronomia portuguesa – lança neste mês um novo menu com opções diferenciadas de hambúrgueres que levam expressões de Portugal.

As principais novidades no cardápio envolvem carnes com uma textura, suculência e sabor raros. Segundo o sócio proprietário, Juan Pedro Gonçalves Pita, este novo cardápio inclui inovações nos métodos de preparo das carnes. “O hambúrguer deixou de ser sinônimo de fast food”, diz. Uma das novidades é série de hambúrgueres com as mais variadas combinações que levam expressões cotidianas de Portugal, como: ‘Oras pois, pois’, ‘Gajo’, ‘Hambúrguer do Portuga’, ‘ Piroco’, entre outros.

“Estamos inovando no cardápio, mantendo a tradição familiar, mas ao mesmo tempo resolvemos modernizar e devido a isso mudamos também nosso logo”, revela Pedro.

Além das novidades no processo de produção dos alimentos, o Bar Esquinão continua com o tradicional Bolinho de Bacalhau; o famoso Lanche de Mortadela; o queridinho Pastel muito pedido pelos clientes; o saboroso lanche de Filé Mignon com Gorgonzola entre outras delícias.

Segundo Pedro, o objetivo de trazer para a casa este novo conceito em gastronomia e expandir cada vez mais o cardápio para agradar a todos os tipos de público. “Decoração, música, cardápio: tudo no Bar Esquinão foi reformulado estrategicamente para oferecer aos nossos clientes mais confronto e qualidade”, conclui.

Sobre o Bar Esquinão

A família Gonçalves Pita com o intuito de trazer as receitas portuguesas para Sousas inaugurou o Bar Esquinão em 1984 e já é referência na cidade no quesito entretenimento, boa gastronomia e cerveja gelada, além de ser considerado o melhor local com sanduiche de mortadela e bolinho de bacalhau de Campinas. O bar tem capacidade para atender cerca de 80 pessoas e foi planejado para atrair públicos de diversas faixas etárias – entre jovens e famílias – que procuram em um bar-restaurante, além da gastronomia portuguesa, chope gelado e diversos tipos de lanches e drinques. O espaço oferece dois ambientes, um no piso superior e outro no térreo onde tem vista para a Praça Beira Rio no bucólico centrinho de Sousas.

Bar Esquinão

R. Cel. Alfredo Augusto do Nascimento, 62 – Sousas. Campinas/SP.

(19) 3258-2020

www.facebook.com/Bar-Esquinao

Horário de funcionamento: de segunda a domingo das 11h às 23h.

Aceita todos os tipos de cartões.

Convite

No dia 23 de maio o Bar Esquinão receberá a imprensa para degustar o novo menu. Na ocasião teremos a presença do DJ Rodrigo França com o melhor do pop rock. Pedimos a confirmação de presença até dia 20 através do e-mail: carolinemnunes@gmail.com