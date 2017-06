Jamie Oliver apresenta novo menu de almoço

A partir de hoje (2), os fãs do Jamie´s Italian Campinas ganham um novo menu batizado de Almoço do Jamie. De segunda à sexta-feira, das 12h às 17h, o cliente conta com alternativas para personalizar o prato que, certamente, agradam em cheio ao gosto do brasileiro. São cinco opções de entradas, quatro de principais, oito de acompanhamentos e quatro de sobremesas; o menu inclui uma de cada e custa R$ 48.

Entradas: Salada de cenouras – cenouras assadas com mel e especiarias, queijo minas e abacate cremoso com vegetais da estação, sementes e molho de romã e laranja; Carpaccio – com molho mostarda, parmesão e rúcula; Salada de folhas verdes – com molho de iogurte; Bruschetta de tomate e ricota – com tomates cereja lentamente assados, ricota, manjericão e azeite de oliva extravirgem; e Nachos italianos – raviolis crocantes de quatro queijos com molho arrabiata.

Principais: Rump steak – grelhado al mattone com salada verde; Italian steak – paillard de miolo de alcatra grelhado com salsa rosso; Filé de frango free-range – com molho de cogumelos; e Peixe do dia – sempre uma opção de origem sustentável.

Acompanhamentos: Batatinhas assadas – com ervas e um toque de alho; Chips de polenta – com alecrim e parmesão. Penne pomodoro – molho de tomate com alho, manjericão e pangrattato; Super Food – grãos e sementes com beterraba, erva-doce, cottage, abacate grelhado, harissa e brócolis; Casarecce cacio & pepe – queijo, pimenta e muita técnica; Funky chips – com azeite, um toque de alho e salsinha.; Legumes grelhados – salteados com azeite de oliva extravirgem e flor de sal; e Spaghetti Alla Norma – berinjela, pimenta dedo-de-moça e manjericão servido em um rico molho de tomate.

Sobremesas: Brownie épico – com calda de chocolate, sorvete de caramelo com flor de sal e pipoca caramelada com amaretti; Panna cotta de baunilha – com calda de futas vermelhas; Abacaxi e Frozen Yoghurt – abacaxi, pimenta dedo-de-moça, hortelã e romã com frozen yoghurt e crips de filo; e Sorvete do dia – uma bola.

Sobre o Jamie´s Italian

Há nove anos, Jamie Oliver decidiu compartilhar com o mundo o que ele conhecia e amava sobre comida italiana. O Jamie´s Italian é inspirado na paixão de Jamie pelo modo de vida italiano, especialmente da boa alimentação. Ele conta com o amigo e mentor Gennaro Contaldo para inovar e garantir a qualidade do conceito e cardápio com criatividade, simplicidade e paixão genuína pelo que faz.

Conhecido por usar apenas ingredientes de alta qualidade, que promovem o bem-estar, Jamie Oliver faz questão de apresentar um menu autêntico, onde todas as receitas são experimentadas e testadas com o objetivo de se criar pratos fantásticos. Os ingredientes utilizados são sempre os melhores, cuidadosamente selecionados de fornecedores.

Toda a equipe é treinada para ter um conhecimento profundo sobre todos os pratos que são servidos – a origem de cada um, como eles foram criados e cozidos, além das personalidades e histórias por trás de todos eles. A proposta do Jamie´s Italian não se trata de alta gastronomia e sim de oferecer comida saudável, sustentável e fresca (feita na hora).

Todos os ingredientes no cardápio do Jamie´sItalian são selecionados e seguem à risca o padrão da rede no mundo, com aprovação e homologação dos fornecedores pelo grupo JamieOliver. Entre os produtos importados estão as farinhas italianas, geleia de pimenta, azeitona preta de Gaeta, presunto italiano San Daniele, carnes curadas e alguns pães como a carta de música.

As carnes são higher welfare ou orgânicas – onde os animais são criados livres e sem confinamento (Cerrado Carnes) -, as linguiças não possuem conservantes e os peixes são de maricultura (Itapema) ou certificados MSC. Entre os demais fornecedores estão Cremeria Viena (sorvete), Companhia das Ervas (temperos), Mr. Baker (pães) e Santo Grão (café), sendo que alguns deles estão responsáveis por produtos exclusivos como catchup, pães, torta da estação, cheesecake de limão e sorvetes.

Os sócios brasileiros

Apaixonado pela gastronomia e pelo conceito de alimentação saudável com qualidade, o chef Lisandro Lauretti, descendente de família italiana, é discípulo de Jamie Oliver e em 2012 provou a Jamie – por ter a mesma formação, energia, ser apaixonado por comida e acreditar no conceito da marca – que era a pessoa certa para ser sócio dele no Brasil. Lisandro Lauretti é chef executivo com especialização em consultoria e já assinou cardápio de aproximadamente 20 restaurantes, entre eles: Ferraz, Hooters e bufet Ginger. Além de Lauretti estão na sociedade os empresários Bruno Laporta, Carlo Gadia, Diego Sala, Marcel Gholmieh e Marcelo Goldfarb.

SERVIÇO:

www.jamiesitalian.com.br

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Shopping Parque Dom Pedro (Entrada Alameda) – Jardim Santa Genebra, Campinas.

Telefone para informações: (19) 3365.3042

Capacidade: 220 lugares.

Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira das 12h às 23h. Sexta-feira, sábado, feriados e vésperas de feriados, das 12h à 0h.

Formas de pagamento: cartões de crédito: Amex, Diners, Elo, Master e Visa; cartões de débito: Master e Visa; e tickets: Alelo, Sodexo e VR.

Estacionamento: com vallet na porta – R$ 12 (preço promocional por 2 horas).

Obs: O restaurante possui acesso para deficientes (com banheiro adaptado), wi-fi, ar-condicionado e música ambiente. Não possui área de fumantes.