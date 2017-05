Pizza Hut lança buffet de almoço em Campinas

A partir de agora, os consumidores e fãs da Pizza Hut de Campinas terão mais uma opção para se deliciar com o cardápio da maior rede de pizzaria do mundo. A unidade Norte Sul passa a oferecer aos seus clientes a possibilidade do buffet na hora do almoço.

Por apenas R$ 27,90, os clientes têm direito a consumir à vontade os diversos sabores disponíveis de pizzas salgadas e doces, além de saladas e breadsticks. O buffet acontece de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h, exceto feriados.

Pizza Hut Av. Norte Sul

Endereço: Avenida José de Souza Campos, 900, Nova Campinas – Campinas/SP.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira das 11h30 às 22h. Sexta e sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 18h às 23h.

Cartões de crédito: todos

Ticket: Ticket Refeição, Visa Vale, Alelo e Sodexo