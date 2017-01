Fenômeno entre os gamers, os jogos da franquia Assassin’s creed já venderam mais de 73 milhões de cópias pelo mundo. O sucesso da história que envolve assassinos e um programa que permite o acesso às memórias de seus ancestrais não foi diferente na transposição para os livros: foram mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos só no Brasil.

No dia 12 de janeiro, chega às telas a versão cinematográfica do game, uma superprodução estrelada por Michael Fassbender (de “X-men” e “12 anos de escravidão”). Na mesma época, a Galera lança “Assassin’s creed: O livro oficial do filme”, romance inspirado no roteiro do longa.

A trama conta uma história original e acompanha um personagem que nunca apareceu na série de games ou na de livros: com a ajuda do Animus, aparelho que desbloqueia memórias genéticas, o protagonista Callum Lynch passa a presenciar as aventuras de seu ancestral, Aguilar, na Inquisição Espanhola do século XV.

Ali, ele descobre que é descendente da Irmandade dos Assassinos, sociedade secreta que luta pelo direito ao livre-arbítrio dos homens e combate a poderosa Ordem dos Templários. Assim, Callum embarca numa jornada pelo passado, onde vai aprender sobre os incríveis conhecimentos e habilidades acumulados pelos Assassinos ao longo de muitos anos.

A Galera publica os livros inspirados no game no Brasil desde 2011. Da série principal, já chegaram às prateleiras “Renascença”, “Irmandade”, “A cruzada secreta”, “Revelações”, “Renegado”, “Bandeira negra”, “Unity” e “Submundo”. Também foram lançadas duas edições especiais de colecionador: “Barba negra: O diário perdido” e “Abstergo Entertainment: Dossiê do Funcionário”; além de duas HQs, “Desmond” e “Aquilus”. O lançamento mais recente chegou às livrarias em novembro: “The last descendants – Revolta em Nova York”, com protagonistas um pouco mais jovens e um enredo menos violento.

ASSASSIN’S CREED: LIVRO OFICIAL DO FILME

(Assassin’s creed: The official movie novelization)

CHRISTIE GOLDEN

(Baseado no roteiro de Michael Leslie, Adam Cooper e Bill Collage)

Páginas: 308

Preço: R$ 34,90

Tradução: Ryta Vinagre

Editora: Galera | Grupo Editorial Record