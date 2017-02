Terceiro livro da série “O guia do herói” encerra as aventuras dos príncipes encantados dos contos de fadas

A trilogia acompanha os mocinhos dos principais contos de fadas. Conhecidos sempre como meramente “príncipes encantados”, na obra de Christopher Healy eles ganham não apenas uma personalidade (e um nome) marcante, mas uma trama inteligente. Liam, Frederico, Ducan e Gustavo são um quarteto improvável que, apesar das diferenças, se unem para combater o mal e provar que podem ser heróis, sim. É desta forma que surge “A liga do herói”.

Com a ajuda de Lila, Cinderela, Rapunzel e Branca de Neve, os meninos descobrem que o assassinato de Rosa é apenas parte de um plano sinistro para controlar todos os Treze Reinos. Em “O guia do herói para ser um fora da lei” o grupo terá que vencer um oceano, um deserto escaldante e até a porta de uma fortaleza conhecida, para o confronto final com um inimigo assustadoramente familiar. A obra chega às livrarias em fevereiro pela Verus.

Antes de mergulhar no mundo dos contos de fadas para escrever a saga “O guia do herói”, Christopher Healy teve diversos empregos, como ator, revisor de anúncios, designer de pratos jornalista, costureiro de fantasias, críticos de livros infantis – mas não nessa ordem. Ele mora em New Jersey, nos Estados Unidos, com a esposa, os dois filhos e um cachorro chamado Duncan.