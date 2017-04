Viracopos prepara operação para o feriado e prevê alta de 20%

Com objetivo de oferecer a melhor experiência para o passageiro, o Aeroporto Internacional de Viracopos prepara operação especial durante o feriado da Páscoa. A expectativa é que o terminal registre nesta quinta-feira um aumento de 20% no movimento de passageiros em relação ao movimento diário do aeroporto (que é de 25 mil pessoas em média por dia).

Com isso, são esperadas que ao menos 30 mil pessoas embarquem ou desembarquem amanhã (13/04) no aeroporto.

Nos demais dias que envolvem o feriado (sábado, domingo e segunda-feira), o movimento deve ficar dentro da média, sendo que o dia com menor previsão de movimento de passageiros deve ser no domingo, com uma estimativa de quase 21 mil embarques e desembarques no aeroporto.

A operação conta com incremento no número de colaboradores, como atendimento aos passageiros (Posso Ajudar?), segurança, manutenção e limpeza; treinamento de atendimento para os funcionários orgânicos e terceirizados; e plantão gerencial.

Entre os destinos mais procurados estão as capitais do Nordeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Os horários de maior pico nesta quinta-feira devem ficar entre 17h e 22h. No domingo, o horário de pico deve ser entre 20h e 22h. Já na segunda-feira, na volta do feriado, o horário de maior movimento está previsto para ser entre 6h e 10h.