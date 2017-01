Paulo Haddad é diplomado na Câmara de Vereadores de Campinas

Paulo Haddad foi diplomado hoje (3) na Câmara Municipal de Campinas. O suplente do Partido Popular Socialista (PPS), assumiu o lugar de André Von Zuben, e foi nomeado através do diário oficial do município e foi diplomado pelo presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi.

“Gostaria de agradecer toda confiança em mim depositada. Foi um ano de muito trabalho e acredito que vamos poder contribuir muito para a cidade de Campinas. Antes eu era uma promessa e hoje sou uma obrigação, vou procurar honrar os 3.118 votos de confiança”, declarou Haddad.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Von Zuben desejou sorte ao vereador. “A Câmara está ganhando uma pessoa de nível que irá acrescentar para o bem da cidade”, afirmou.

Sobre Paulo Haddad

Nascido em novembro de 1961, em Campinas, o vereador Paulo Haddad é casado e pai de três filhos.

Mestre e Doutor, formado em Medicina pela Universidade São Francisco (USF) e Odontologia pela UNICAMP. Atua na área da saúde há mais de 30 anos no Hospital da PUCC, onde presta atendimento a população de Campinas e Região.

Em 2013 foi convidado para participar na administração dos postos Poupatempo de Campinas onde permaneceu até 2016.

Nas eleições de 2016 o vereador obteve 3.118 votos, e é o atual suplente do Partido Popular Socialista (PPS).