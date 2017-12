Emdec já aplicou 232 autuações de trânsito após fiscalização por câmeras

As vias com maior incidência de autuações são as avenidas Francisco Glicério, Dr. Campos Sales e Dr. Moraes Salles, nesta ordem. Na avaliação do secretário de Transportes e presidente da Emdec, Carlos José Barreiro, o total está dentro do esperado. “Já tínhamos uma média de registro diário, durante o período de teste assistido. Os números apresentaram variação muito pequena. Agora, esperamos que ocorra um declínio gradual, com a maior conscientização e respeito às Leis de Trânsito, por parte dos motoristas”. Durante o período de teste assistido, a Emdec flagrou 527 infrações de trânsito.

As câmeras são utilizadas de forma compartilhada com a Central Integrada de Monitoramento de Campinas (CIMCamp). São monitorados os raios de 15 cruzamentos da região central e entorno, por agente da Mobilidade Urbana alocados na Divisão de Controle Operacional da Emdec. Em todas as vias há placas de trânsito com a inscrição: “FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO”.

São fiscalizadas infrações como: parada / estacionamento irregular; parada / estacionamento sobre a calçada; parada em fila dupla; vaga rápida; conversões proibidas; parada / estacionamento em ponto de táxi; carga e descarga; e uso indevido de faixa exclusiva, entre outras.

“Nossa intenção é, futuramente, expandir esse tipo de fiscalização. Assunto que ainda estamos estudando com cuidado. Nosso maior objetivo é o de reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, no nosso município”, revelou Barreiro.

Confira os eixos monitorados

– Anchieta x Barreto Leme;

– Campos Sales x Onze de Agosto;

– Carolina Florence x Theodureto de Almeida Camargo;

– Francisco Glicério x Benjamin Constant;

– Francisco Glicério x Campos Sales;

– Francisco Glicério x Conceição;

– Francisco Glicério x General Osório;

– General Osório x Barão de Jaguara;

– Irmã Serafina x Conceição;

– Irmã Serafina x Dr. Moraes Salles;

– Moraes Salles x José Paulino;

– Regente Feijó x Ferreira Penteado;

– Senador Saraiva x Benjamin Constant;

– Senador Saraiva x Campos Sales;

– Treze de Maio x José Paulino.