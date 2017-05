Exército vai montar seis postos de coleta de agasalhos no sábado

O evento ArrecadAção, mutirão de coleta de cobertores e agasalhos que será realizado neste sábado, 27 de maio, vai contar com seis postos de coleta do Exército. Os militares estarão, entre 8h e 15h, no Castelo, no Largo do Rosário, no Centro de Convivência, no Terminal Ouro Verde, no Portão 1 do Parque do Taquaral e no Parque das Águas. Esse é o segundo ano que o Exército apoia a ação.

Além da coleta de cobertores e agasalhos, o evento ArrecadAção incluiu também um grande mutirão com voluntários para dobrar e triar roupas doadas para a Campanha do Agasalho. A triagem ocorrerá na Abressc (Associação Beneficiente Recreativa Subtenentes Sargentos de Campinas – Rua Herculano Couto, 375 – Jardim Chapadão), das 8h às 16h. As inscrições de voluntários para a triagem devem ser feitas no site do Transforma Campinas (https://www.transformacampinas.com.br/acao/arrecadaacao).

Ao final da tarde do sábado, entidades beneficentes credenciadas pela Prefeitura poderão coletar as doações na Abressc. A Campanha do Agasalho deste ano já coletou 6 toneladas.

A West Rock, empresa de embalagens que atua na região de Campinas, fez a doação de caixas de papelão, que foram adesivadas e encaminhadas para os locais de coleta da campanha. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da Prefeitura http://www.campinas.sp.gov.br/campanha_agasalho_2017.php.

A Campanha do Agasalho conta também com participação da Sanasa e da Guarda Municipal (GM), que auxiliaram na arrecadação de donativos. Para reforçar a ação solidária, as viaturas adesivadas da GM, também foram pontos de coleta. Servidores da Sanasa, por sua vez, fazem a coleta de roupas, cobertores e calçados de pessoas com dificuldade de locomoção. Os interessados devem ligar para o serviço “Disque Agasalho”: 3735-5770.

Desconto

A Associação dos Permissionários e Auxiliares de Táxi de Campinas (Apetax) firmou nesta quinta-feira, dia 25, um compromisso com a Campanha do Agasalho: os veículos dos associados serão pontos de coleta e eles darão 30% de desconto na corrida a quem doar agasalhos para a Campanha.

Serviço:

ArrecAdação

Data: 27 de maio

Horário: 8h às 16h

Locais de coleta extra de cobertores e agasalhos: no Castelo, no Largo do Rosário, no Centro de Convivência, no Terminal Ouro Verde, no Portão 1 do Parque do Taquaral e no Parque das Águas (das 8h às 15h)

Local de triagem e dobra de roupas: Abressc (Associação Beneficiente Recreativa Subtenentes Sargentos de Campinas – Rua Herculano Couto, 375 – Jardim Chapadão), das 9h às 16h.