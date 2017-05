Neblina compromete visibilidade em rodovias na região

Motoristas que passaram pelas rodovias do Corredor Dom Pedro nesta manhã tiveram grande dificuldade na visibilidade da pista. Com o avançar do outono e a aproximação do inverno, a neblina passa a ser um fenômeno bastante comum nesta época do ano.

No Corredor Dom Pedro, os pontos que registram maior incidência de neblina estão nas rodovias D. Pedro I (SP-065), do km 23 (Igaratá) ao km 51 (Nazaré Paulista); Prof. Zeferino Vaz (SP-332), do km 130 (Paulínia) ao km 140 (Cosmópolis); Eng. Constâncio Cintra (SP-360), do km 63 (Jundiaí) ao km 81 (Itatiba); e Romildo Prado (SP-063), do km 0 (Louveira) ao km 15 (Itatiba). Em geral, trechos de serra e baixadas (vales) estão mais sujeitos à ocorrência do fenômeno natural. Os períodos de maior incidência são a madrugada e o começo da manhã.

“Dois cuidados básicos são fundamentais: reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente. Assim, o condutor terá mais tempo de reação para frear ou fazer uma manobra, se necessário”, explica o coordenador de tráfego da Rota das Bandeiras, Murilo Perez, as medidas que o motorista deve adotar para fazer uma viagem segura.

Para auxiliar os usuários do Corredor Dom Pedro, a Rota das Bandeiras também realiza uma série de ações com o objetivo de mitigar os riscos. Entre elas, a Concessionária tem avisado aos motoristas nos painéis de mensagem variável (PMVs) existentes na rodovia. As viaturas de inspeção, as redes sociais e o serviço de 0800 também são usados para fazer a comunicação dos pontos críticos.

Além disso, a Rota das Bandeiras preparou uma série de dicas para que os motoristas possam minimizar o risco de acidentes quando dirigirem sob neblina.

Reduza gradualmente a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina; Mantenha uma distância segura do veículo à frente; Acenda os faróis baixos – tanto de dia quanto à noite. Não é recomendado manter os faróis apagados, mesmo de dia. Já o farol alto, independente do horário, dificulta a visibilidade pela grande dispersão de luz emitida sob neblina; Não pare o veículo no acostamento; Nunca pare na pista; Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento; Use a pintura de faixa da pista como referência do caminho a seguir; Fique atento a sinais sonoros externos que possam indicar uma situação atípica à frente como buzinas, sirenes e som de colisão; Deixe a janela aberta, ainda que parcialmente, para ouvir eventuais sinais sonoros; Evite uso de aparelhos que possam dispersar a atenção; Deixe o para brisa limpo; Mantenha o vidro aberto ou ligue a ventilação dentro do carro para não embaçar os vidros; Caso julgue não ter condições de visibilidade para seguir viagem, pare somente em locais seguros como postos de abastecimento.

Em caso de dúvidas, os motoristas podem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas.