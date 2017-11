“Noeland” acontece em Holambra

Um Papai Noel de cinco metros de altura que recebe os visitantes e a passarela de acesso ao Parque da Expoflora, em Holambra, cercada por dezenas de árvores iluminadas com LED e refletores, anunciam que a partir dali, os momentos serão apenas de sonho, magia e fantasia. Afinal, serão mais de 300 árvores iluminadas, 20.000 m² de decoração de Natal, junto ao maior cenário natalino indoor do Brasil, com 1.500 m², e cerca de 5 milhões de díodos de LED.

Na Noeland (Terra do Noel) – evento que será realizado de 24 de novembro a 24 de dezembro, de sexta a domingo, das 11h às 23h – os visitantes poderão patinar no gelo, brincar em diversas atrações e também assistir a espetáculos musicais e às Paradas de Natal diárias (às 16h e às 21h) com carros alegóricos decorados e iluminados, com lindos bonecos mecatrônicos, além de personagens e dançarinos.

A Noeland é uma realização da Thematic Decor, uma das maiores empresas especializadas em decoração de Natal do país, com o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Holambra. Este mundo de Natal oferece ao público uma praça de alimentação com lanchonetes e restaurantes, apresentando um mix gastronômico variado e uma agradável área para piquenique. O espaço terá ainda feira de artesanato e lojas de presentes.

“Nossa proposta é transformar o Noeland na mais importante atração turística de Natal do estado de São Paulo, atraindo turistas de todas as regiões. O evento está gerando postos de trabalho e oportunidades de negócios para os moradores e comerciantes de Holambra que, inclusive, tiveram prioridade na escolha dos espaços para comercialização”, explica Silvia Doreto, produtora do evento e proprietária da Thematic Decor.

Para Marcio Duarte, diretor de marketing do evento, “nossa expectativa é receber aproximadamente 100 mil pessoas – embora acreditemos que o número será superior – e mostrar que temos condições de criar um reino mágico com a mais alta qualidade e competência, fazendo de Noeland uma experiência de Natal inesquecível para todos os visitantes”.

Decoração

A Noeland traz mais de 20 mil m² de decoração natalina colorida e iluminada para o Parque da Expoflora e 1.500m² de cenário indoor, considerado o maior do Brasil. São mais de 300 árvores iluminadas e três praças temáticas, como a das Estrelas, cujo destaque é a árvore de biscoitos ginger bread, com 12m de altura e passagem de túnel; a praça dos Anjos e a praça do Polo Norte, perto das fontes, com cascatas de LED branco, bonecos de neve e neve artificial. Ursos gigantes com 2,5m de altura, soldadinhos de chumbo e outros personagens animados com tecnologia animatronic (interação programada) ganham vida e encantam adultos e crianças.

Sonhos de Natal

A atração “Sonhos de Natal” conta com mais de 23 mil itens de decoração compondo cinco ambientes com temáticas diferentes num espaço com 1.500 m² de decoração. Trata-se da maior quantidade de decoração natalidade em área indoor (espaço fechado) do país. O espaço só não é aberto à visitação aos sábados, das 18h às 21h, quando são realizados espetáculos que exigem a apresentação de um ticket especial que pode ser adquirido tanto nas bilheterias da entrada quanto no quiosque interno.

Dentro do cenário “Sonhos de Natal”, o “Castelo do Chumbinho” – com soldadinhos de chumbo animados – recepciona o público. O “Quarto do Noelito” traz brinquedos gigantes, com até 5m de altura, e decoração aérea com seis aviões pilotados por ursinhos sobrevoando um enorme tatame colorido onde as crianças podem brincar, além de um trem com mais de 15m de cumprimento e uma caminhonete vintage, e muito mais.

O ambiente “Parque dos Dudu’s” (duendes) é um verdadeiro parque de diversões cenográfico de Natal. Na entrada, um HOHOHO de 8m inicia a decoração, composta por montanha russa, carrossel, roda gigante e balões na decoração aérea. No “Vilarejo da Natali” tem a ponte dos desejos sobre um rio de flores, fonte de pedras com cascata de água e fonte de luz, torre de madeira com soldadinhos de chumbo, placas de Boas Festas, casinha de doces da Mamãe Noel e a casinha da Natali.

As princesas e celebridades também ganharam espaço no mundo do Natal. O ambiente “Stars” – ideal para fotografias e selfies – é composto por uma linda carruagem iluminada. Tem ainda a calçada da fama, camarim cenográfico e o portal das estrelas. E, no “Reino do Noel”, uma área com neve artificial, o Papai Noel recebe as crianças em um espaço decorado com árvores, ursos polares animados, renas, o trenó carregado de presentes e muitas guloseimas natalinas preparadas pela Mamãe Noel.

Ingressos

Os ingressos para o acesso ao parque custam R$ 50,00 a entrada inteira e R$ 25,00 meia-entrada. Para os shows na área “Sonhos de Natal”, os ingressos custam R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia-entrada. Eles podem ser adquiridos todos de uma vez, na entrada, ou, posteriormente, nos quiosques no interior do parque. Pessoas com necessidades especiais, crianças até 4 anos de idade e moradores de Holambra mediante a apresentação do Cartão Cidadão não pagam o ingresso de acesso ao Noeland.

Noeland

Data: de 24 de novembro a 24 de dezembro, de sexta-feira a domingo

Horário: das 11h às 23h e das 11h às 16h no dia 24 de dezembro.

Local: Parque da Expoflora, em Holambra/SP

Ingressos: Para acesso ao parque R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Para os shows na área “Sonhos de Natal”: R$ 20,00 (inteira) e (R$ 10,00 meia)

Informações: (19) 3859.9470

www.noeland.com.br