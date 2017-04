Pelo segundo ano consecutivo, o Shopping Center Norte recebe a Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Interart), que acontece de 5 de abril a 28 de maio, na Praça de Eventos do empreendimento. Ao todo serão mais de mil peças exclusivas e típicas de 11 países.

A grande novidade deste ano é a presença da Rússia, que trará releituras das tradicionais Matryoshkas, bonecas de diferentes tamanhos que podem ser encaixadas umas nas outras. Além disso, o estande do país trará a cerâmica Gzhel, da região de Moscou, que é caracterizada pelo seu desenho original em dois tons de azul sobre branco. Entre os destaques estão ainda bandejas metálicas com fundo preto e desenhos de flores e frutas feitas a tinta óleo, técnica conhecida como Zhostovo, cujo nome vem de uma aldeia perto de Mytichi.

Durante o evento, os freqüentadores poderão fazer uma verdadeira viagem e conhecer,por meio do artesanato, particularidades culturais de diferentes regiões, como Turquia, Tunísia, Índia, Grécia, Rússia, Peru, Quênia, Indonésia, Paquistão, Senegal e Dubai. Da Turquia, estarão expostos dezenas de modelos de jogos de cama e toalhas de mesa bordadas a mão com pedras e fitas nos estilos do povoado de Bursa e Capadócia.

Já as cidades turcas de Kutahya e Iznik irão exibir pratos, travessas e tigelas feitos em cerâmica. Istambul, se destaca com luminárias formadas por cúpulas de mosaico de vidro coloridos, aplicados na resina com silicone, o que proporciona um efeito visual colorido no ambiente.

No estande da Indonésia,o artesanato representará as diferenças étnicas, compostas por mais de 300 grupos que possuem idiomas, culinária, vestimentas, ornamentos, esculturas e itens de uso diário. O país asiático tem uma grande herança que faz alusão aos antepassados, as culturas hindu e budista, com influência chinesa, islâmica e indiana.

Serviço

Interart – Feira Internacional de Artesanato e Decoração

Quando: 5 de abril a 28 de maio de 2017

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriado, das 14h às 20h.

Entrada: gratuita.

Onde:Praça de Eventos do Shopping Center Norte (Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme).

Sobre o Shopping Center Norte –Inaugurado em 1984, o Shopping Center Norte está entre os mais completos e diversificados centros de compras do País. Com um mix de 331 lojas, o empreendimento ocupa uma área de 150 mil m² e recebe aproximadamente 80 mil pessoas por dia. Além da ampla variedade de lojas e serviços, o shopping conta com uma praça de alimentação completa, incluindo mais de 60 restaurantes, fast-foods, lanchonetes e quiosques. Cinemas, pista de boliche e Playland completam a área de lazer do shopping, que investe constantemente em iniciativas inovadoras e ações diferenciadas. Nesses 32 anos de operação, o Shopping Center Norte segue acompanhando o crescimento e desenvolvimento do setor no Brasil. O negócio integra o complexo Cidade Center Norte, que conta também com o Shopping Lar Center, o Expo Center e o Novotel São Paulo