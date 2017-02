Ginecologia do Hospital das Clínicas entrega moderno ambulatório para as pacientes do SUS

As novas instalações irão proporcionar melhor atendimento as 250 pacientes

No próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as pacientes em tratamento na Clínica de Ginecologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, serão beneficiadas com um novo e moderno ambulatório para a realização de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos.

O Instituto Central do Hospital das Clínicas reformou totalmente a Clínica Ginecológica. As novas instalações irão proporcionar melhor atendimento as 250 pacientes, a maioria com doenças de alto risco, que passam diariamente pelo local.

Por mês, são 5.000 atendimentos, com hora marcada, de mulheres provenientes da Capital, cidades do interior e até mesmo de outros estados, cujas moléstias exigem atendimento médico terciário, com recursos e equipamentos especiais.

Para o professor Edmund Baracat, titular da Ginecologia do HC, a reforma irá representar avanços e humanizar em especial o atendimento.

O novo ambulatório ganhou modernos consultórios, salas mais amplas para a realização de exames e de pequenos procedimentos e áreas específicas para a assistência psicológica, enfermagem e serviço social. O sistema de senha agilizará o atendimento.

Para facilitar a circulação das pacientes, um corredor principal interliga três corredores secundários onde estão instalados 21 consultórios, 05 salas de procedimentos e 15 banheiros.

As obras foram realizadas em nove meses e exigiram recursos de RS 1,04 milhão, liberados pelo Governo do Estado ao Hospital das Clínicas.

Assistência Pioneira

A Ginecologia do HC, única da Rede Pública de Saúde a reunir todos os serviços, num mesmo espaço, conta com ambulatórios de Patologia do Trato Genital Inferior, Ginecologia Endócrina, Climatério, Endometriose, Infância e Adolescência, Mal formações, Mastologia, Mioma, Planejamento Familiar, Violência Sexual, Acupuntura, Sexualidade, TPM, Uroginecologia, Ginecologia Geral, Fitoginecologia, Ginecologia Endovascular, Hemostasia Reprodutiva, Saúde Mental da Mulher, entre outros.

Para o diagnóstico, o parque tecnológico da Ginecologia é equipado com sofisticados equipamentos para a realização de exames de Colposcopia, Ultrassom, Urodinâmica, Histeroscopia, Laparoscopia, entre outros, o que permite a efetivação de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos nas inúmeras doenças ginecológicas.

Em 2009, a clínica contabilizou 53.454 consultas, 114.287 exames laboratoriais, 20.788 exames de imagem e 1.364 cirurgias. No atendimento de urgência e emergência foram mais 2.940 consultas registradas.

Além da mudança de layout, a nova estrutura recebeu teto rebaixado, iluminação embutida e pintura na cor esverdeada que agregam harmonia e valorizam o espaço de convivência do médico com o paciente, tornando-o mais acolhedor.

A nova mobília e o sistema de informática avançado completam a modernidade que oferecerá mais conforto ao paciente do Sistema Único de Saúde.

Para as obras, a Divisão de Clínica Ginecológica contou com o apoio incondicional do Diretor Executivo do ICHC, Carlos Suslik, no acompanhamento das obras e logística para garantir um atendimento de qualidade e excelência.

A Clínica Ginecológica atende de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 18h00, no 5º andar do Prédio dos Ambulatórios. A marcação de consulta é feita pelos Ambulatórios de Especialidades da Secretaria de Estado da Saúde.