Massagens ajudam a melhorar relacionamento entre casais

Conhecida como uma terapia em ascensão, as massagens tântricas auxiliam a melhorar a qualidade do relacionamento entre casais. É o que explica Janete Cristina dos Santos, de 48 anos, especialista em terapêutica tântrica.

“O tantra é excelente para casais que querem melhorar o desempenho e a união sexual. É uma vivência que renova e desenvolve a libido e a relação dos parceiros”, disse.

As massagens tântricas são divididas em quatro níveis, detalhou. “O primeiro é o Sensitive Massagem, onde trabalhamos com a bioeletricidade do corpo; o segundo é a Lingam (masculina) ou Yoni massagem (feminina); o terceiro nível é a junção das duas técnicas (Sensitive/Lingam ou Yoni), que é a Êxtase Total; e o quarto nível é mais profundo e pode proporcionar autoconhecimento e estados alterados de consciência, que é a G-Spot (feminina) ou a P-spot (masculina)”.

As vantagens constatadas pela terapia são melhoria no desempenho sexual e potencialização da libido, restauração da confiança e bem-estar, tonificação dos músculos sexuais, desenvolvimento da qualidade da lubrificação dos tecidos, entre outras.

As principais causas que levam as pessoas a procurarem o serviço especializado são indicações de amigos, desenvolvimento pessoal e disfunções sexuais, veganismo, impotência sexual, ejaculação precoce e bloqueios que impedem a vida íntima.

A especialista comentou ainda a adesão do público. “Estamos em Campinas desde junho de 2015 e estamos tendo uma resposta muito positiva do público que vem de Campinas e cidades vizinhas. As pessoas buscam algo mais além do prazer, buscam desenvolvimento pessoal. O que nos anima muito é ver a crescente procura de casais querendo melhorar o desempenho sexual e desenvolver a libido através das nossas terapias”, contou ao destacar que “as pessoas estão se abrindo para crescimento pessoal e o tantra como uma sabedoria milenar faz isso de forma efetiva e rápida”. “O tantra trabalha, cria, equilibra, desenvolve e direciona a energia sexual e a libido, que é o que nos abastece e nos dá o ímpeto para viver”, completou.