Polícia Civil indicia dois suspeitos por envolvimento em sequestro relâmpago na Avenida Mackenzie

Dois suspeitos foram indiciados na manhã de ontem (11) em ação da Policia Civil com a Central Integrada de Monitoramento de Campinas (Cimcamp) por suspeita de sequestro relâmpago ocorrido no começo do mês em frente a Escola Comunitária, em Sousas.

Segundo o delegado provisório do 12º DP, Rui Pegolo, câmeras de monitoramento inteligente identificaram a placa e o veículo, modelo Astra prata, quando passava pela Avenida Mackenzie, o mesmo local em que um morador de Sousas sofreu o sequestro relâmpago.

A dupla sacava dinheiro do Banco através das informações tiradas das vítimas. O valor pedido era de R$20 mil reais. Nessa ação de sequestro relâmpago, a Polícia Civil conseguiu a tempo de bloquear o dinheiro junto ao Banco, não havendo prejuízos a vítima.

Os suspeitos foram presos e indiciados, mas libertados através da custódia provisória, e agora vão responder em liberdade. O caso continua em investigação para identificação de outros envolvidos da quadrilha que atuavam em Campinas e região de Valinhos.